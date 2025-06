Los jubilados acaban de recibir buenas noticias: 187 euros extra en su pensión si cumplen estos requisitos

Todas aquellas personas que reciben una pensión deben estar atentas si viven en Andalucía, ya que un grupo específico de jubilados de esta comunidad va a poder tener acceso, sin hacer ningún trámite, a que su cuenta bancaria se vea aumentada con 187 euros extra. Y todo gracias a un complemento que ha sido aprobado recientemente por la Junta de Andalucía y que se suma a la pensión no contributiva de jubilación o incapacidad.

El objetivo es claro: mejorar la situación económica de las personas más vulnerables, aquellas que no han podido cotizar lo suficiente para acceder a una pensión contributiva, pero que, aun así, necesitan respaldo institucional. Esta medida beneficiará a casi 100.000 andaluces en este 2025. La ayuda no requiere solicitud, no está sujeta a complicaciones burocráticas y es perfectamente compatible con otras prestaciones públicas. Esto significa que quienes cumplan con los requisitos sólo tienen que hacer una cosa: estar atentos a su cuenta bancaria. El ingreso llegará de manera automática y supondrá un alivio económico más que bienvenido, especialmente en un contexto en el que los precios siguen subiendo y el bolsillo se resiente.

Un extra en la pensión de estos jubilados si cumplen estos requisitos

Esta nueva ayuda consiste en un pago único de 186,45 euros destinado a personas que perciban una pensión no contributiva por jubilación o incapacidad y que estén empadronadas en Andalucía. La medida, ya aprobada por el Consejo de Gobierno, forma parte del compromiso de la Junta por reforzar la cobertura de los colectivos más vulnerables, especialmente en un momento en que la inflación continúa afectando al poder adquisitivo de muchas familias.

Los beneficiarios no tendrán que realizar ningún tipo de solicitud ni entregar documentación adicional. La Consejería de Inclusión Social ha dejado claro que se trata de un ingreso automático, lo que elimina barreras para quienes a menudo se ven frenados por trámites complejos. De esta forma, alrededor de 98.000 personas recibirán el complemento sin tener que mover un dedo.

Además, esta ayuda es totalmente independiente y compatible con otras pensiones o ayudas estatales. Por lo tanto, no hay riesgo de que se pierda otra prestación al recibir este ingreso. Es un gesto claro por parte de la administración autonómica para reconocer y apoyar a quienes han quedado al margen del sistema contributivo tradicional.

Requisitos para recibir este ingreso

Aunque la ayuda es automática, no todos los pensionistas podrán beneficiarse de ella. Existen dos condiciones clave para recibir este ingreso adicional:

Residir en Andalucía. Solo aquellas personas empadronadas en la comunidad autónoma tendrán acceso a esta medida, ya que se trata de una ayuda gestionada y financiada por la Junta de Andalucía.

Percibir una pensión no contributiva. Esto incluye tanto a quienes la reciben por jubilación como por incapacidad. Las pensiones contributivas (es decir, aquellas que dependen del número de años cotizados) no entran en esta convocatoria.

En este sentido, se recuerda que las pensiones no contributivas están pensadas para aquellas personas que no han podido cotizar lo suficiente durante su vida laboral, ya sea por motivos de salud, exclusión social o precariedad laboral prolongada. Y aunque sus importes suelen ser más bajos, este tipo de ayudas extraordinarias buscan reequilibrar, en parte, esa desigualdad.

¿Cuándo se cobra y cómo saber si se ha recibido?

El ingreso se realizará durante este 2025, aunque no se ha especificado una fecha concreta. Lo que sí se sabe es que se trata de un único pago, y que aparecerá reflejado junto al abono habitual de la pensión, aunque con un concepto diferenciado. No hay necesidad de llamar, pedir cita o enviar formularios: el dinero llegará automáticamente si se cumplen los requisitos.

Para asegurarse de que todo está en orden, se recomienda revisar los extractos bancarios durante ese primer trimestre. En caso de no recibir el ingreso y pensar que se tiene derecho a él, se podrá contactar con la Delegación Provincial de la Consejería de Inclusión Social o acudir a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente. Pero insistimos: no hace falta solicitar nada de antemano.

El aumento de las pensiones no contributivas

Este complemento extraordinario no llega sólo. Las pensiones no contributivas ya han experimentado un aumento del 9% en los últimos cinco meses, y actualmente su cuantía anual se sitúa en 7.905,80 euros, repartidos en 14 pagas (es decir, 564,70 euros al mes). Además, quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 75% y necesiten asistencia para las actividades básicas del día a día recibirán un complemento adicional del 50%, lo que supone cerca de 3.952 euros extra al año.

Por último, la compatibilidad de esta ayuda con otras prestaciones (ya sean autonómicas o estatales) es uno de los aspectos más valorados por los beneficiarios. En muchas ocasiones, ayudas sociales implican renunciar a otras o presentan restricciones que complican la situación del usuario. En este caso, la Junta ha dejado claro que no hay que elegir: este ingreso es complementario y no perjudica ninguna otra ayuda en curso.