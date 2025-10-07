JRB Consulting Advisory asesorará a la Mesa del Turismo de España en su estrategia europea

JRB Consulting Advisory, firma de consultoría especializada en turismo, transporte y aviación, trabaja como asesor estratégico de la Mesa del Turismo de España para reforzar la presencia del sector en las instituciones de la Unión Europea.

La consultora está dirigida por José Ramón Bauzá, ex eurodiputado que durante su etapa en el Parlamento Europeo fue ponente del reglamento ReFuelEU Aviation, la normativa que impulsa el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y establece las bases de la descarbonización del transporte aéreo en Europa.

JRB Consulting Advisory define su actividad como «consultoría de influencia», un modelo que combina análisis técnico con interlocución política para que sus clientes puedan participar activamente en el desarrollo del marco normativo europeo, no solo adaptarse a él.

«El futuro del turismo, el transporte y la aviación se define en Bruselas. Estar presentes en esos debates no es una opción, es una necesidad estratégica para la competitividad de España», afirma Bauzá.

La firma acompaña a sus clientes en todo el proceso legislativo europeo: desde la anticipación de políticas hasta su implementación, pasando por la identificación de oportunidades de financiación y el diseño de estrategias de posicionamiento institucional en Bruselas.

Especialización en aviación y turismo

En aviación, la consultora ha desarrollado una línea de trabajo centrada en combustibles sostenibles (SAF), infraestructura aeroportuaria y regulación aérea, asesorando a aerolíneas, asociaciones y operadores en su proceso de transición hacia la sostenibilidad.

En el sector turístico, su colaboración con la Mesa del Turismo de España se orienta a definir un plan de posicionamiento institucional a largo plazo que fortalezca la voz del turismo español en los debates europeos sobre sostenibilidad, conectividad y digitalización.

El objetivo es que España, una de las principales potencias turísticas del mundo, gane mayor visibilidad y peso político en las decisiones comunitarias que afectan al turismo y la movilidad.

Con sede en Madrid y presencia en Bruselas, JRB Consulting Advisory cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos en movilidad sostenible y asuntos públicos europeos, que combina perfiles técnicos y políticos con experiencia en el ecosistema institucional comunitario.

«España tiene un liderazgo natural en turismo y una posición estratégica en transporte y aviación. Nuestro papel consiste en traducir ese liderazgo económico en influencia política y regulatoria en Europa», señala Bauzá.