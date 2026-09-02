Joan Pascual, fontanero en España con 18 años de experiencia cuenta lo que gana: «El mes que te creas que has hecho caja, viene Hacienda»

Encontrar un fontanero, un electricista o un albañil disponible no siempre resulta sencillo. Los oficios vuelven a estar en el punto de mira y en redes sociales abundan los mensajes que hablan de la cantidad de trabajo que tienen estos profesionales y del dinero que pueden llegar a ganar. Pero detrás de esas cifras hay una parte de la que no se habla mucho, y que tiene que ver con las horas, el esfuerzo físico y los gastos necesarios para llegar a cobrar bien.

De eso precisamente ha querido hablar Joan Pascual, fontanero valenciano con 18 años de experiencia y conocido en redes como @elfontajoan. En uno de sus vídeos de Instagram ha explica que está de acuerdo con que los oficios atraviesan un buen momento y reconoce que tienen trabajo «por encima de nuestras posibilidades». Pero lo que no comparte es que se presente la profesión como una vía rápida para comenzar a ganar grandes cantidades de dinero. «Que no os vendan la moto», advierte. Su mensaje va especialmente dirigido a quienes se están planteando aprender un oficio atraídos por lo que ven en internet. Se puede ganar mucho, asegura, pero antes toca aprender, invertir y trabajar. Y para quienes decidan hacerse autónomos aparece además una parte menos visible del negocio: cuando termina la jornada todavía quedan facturas, presupuestos, papeleo e impuestos.

Joan Pascual, fontanero con 18 años de experiencia cuenta lo que gana

En su vídeo publicado en Instagram, Pascual explica que lleva días viendo vídeos sobre el buen momento que atraviesan los oficios y ha querido introducir algunos matices y es que puede que estén de moda en redes, pero todavía hace falta mucha mano de obra. «Tenemos trabajo por encima de nuestras posibilidades y además somos el futuro», reconoce. Él mismo había hablado anteriormente de esta situación, pero considera que de ahí a pensar que dedicarse a la fontanería garantiza automáticamente unos ingresos elevados hay una distancia considerable.

Tampoco es que niegue que un buen profesional pueda terminar ganando bastante dinero. «¿Que puedes ganar pasta? Sí, mucha», afirma, pero también deja claro todo lo que hay que hacer antes para conseguirlo: «Vas a madrugar, vas a meter un montón de horas, vas a trabajar al sol, al frío, te vas a romper la espalda». Y además añade: «Si quieres ganar dinero, tienes que ser bueno». Y para ello, «tienes que formarte, comprar herramientas y asumir toda esa inversión».

«No vas a empezar ganando 2.000 euros el primer día»

Una de las ideas contra las que carga el fontanero es la expectativa de comenzar a trabajar y alcanzar inmediatamente un sueldo elevado. «Si trabajas para una empresa, no vas a empezar ganando 2.000 euros el primer día como dicen por ahí, lo que suelen decir las academias», señala. Para Joan, ese sueldo puede llegar, pero no debe presentarse como punto de partida. «Eso te lo vas a tener que ganar tú con el tiempo, y con mucho tiempo», añade.

Su mensaje no busca desanimar a quienes estén pensando en aprender fontanería. De hecho, reivindica el oficio y las posibilidades que ofrece. Lo que intenta es separar esas oportunidades de la idea de que basta con empezar a trabajar para ganar inmediatamente mucho dinero. La experiencia, la formación y las herramientas forman parte de ese recorrido. También las jornadas largas y un trabajo que puede resultar físicamente duro. Por eso insiste en algo que a menudo queda fuera de las conversaciones sobre salarios: tiene que gustarte. «Sí, hacen falta los oficios y es precioso serlo, vas a poder vivir muy bien, pero vas a pagar un precio alto por ello», explica.

El hecho de trabajar como autónomo

Trabajar por cuenta propia cambia las cosas. El fontanero puede tener más margen para organizar su actividad y aumentar sus ingresos, pero aparecen tareas que el cliente nunca ve. Joan lo resume de una manera bastante gráfica: cuando acaba el trabajo manual, la jornada todavía no ha terminado. «Si trabajas por tu cuenta, prepárate para currar horas y horas, y cuando acabes, echa un par de horitas más en el ordenador para todo el papeleo».

Y después llega otra cuestión inevitable para cualquier autónomo: los impuestos. Aquí Pascual deja una de las frases que mejor resumen su advertencia: «Y el mes que te creas que has hecho caja, viene Hacienda». Por eso habla de un «precio alto» que no se mide únicamente en dinero. Hay que madrugar, dedicar horas a formarse, comprar herramientas, asumir gastos y soportar el desgaste de la obra. Si además se trabaja por cuenta propia, parte de la noche puede acabar delante del ordenador. Aun con todo, Joan no se arrepiente de haber elegido este camino. Al contrario. Defiende que se puede vivir muy bien de un oficio y que hacen falta profesionales, pero pone una condición que para él resulta imprescindible: «Sobre todo te tiene que gustar, porque como no te guste la obra, vas a estar jodido».

Y termina su reflexión recuperando una frase de El Chojín que, según cuenta, le ha ayudado mucho durante estos años: «La clave es tan fácil que no sé cómo no lo hacen, se trata de currar hasta tarde y después currar más y mejor».