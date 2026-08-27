Un electricista revela el detalle que encarece una reparación: «Normalmente la primera hora es más cara»

Un experto electricista ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que habla sobre el precio que tiene una reparación en la ciudad de Valencia. Carlos, de PCA Electricidad, ha hablado sobre uno de los temas que suelen ser tabú en la profesión y, además, ha pedido a los electricistas de toda España que cifren los precios que piden a los consumidores. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice un electricista sobre el coste de una reparación.

Tener a disposición un buen electricista en España cada vez es más complicado y la falta de profesionales, lógicamente, ha hecho que los precios aumenten. Si la demanda sube o se mantiene y la oferta baja, la ley nos dice que el coste tiene que subir y eso es lo que está pasando con las profesiones en nuestro país. La salida de muchos jóvenes rumbo a la universidad ha hecho que no haya un relevo generacional y eso se nota en el escaso número de electricistas, mecánicos, pintores o albañiles de calidad que podemos encontrar.

Esto ha hecho que, además de subir el precio de las reparaciones, también se alargue la lista de espera para los clientes. Por ello, Carlos, un electricista muy popular en las redes sociales por subir vídeos pedagógicos para el resto de ciudadanos, en una publicación del pasado mes de junio habló de cuánto cuesta una reparación en España, algo que siempre ha sido un tema tabú en el gremio. Además, también ha animado a otros compañeros a dar su opinión.

Cuánto cuesta una reparación de un electricista

«Una de las preguntas que me suelen hacer mucho es cuánto cobra un electricista en Valencia», comienza diciendo en el vídeo publicado en TikTok, donde cuenta con miles de seguidores.

#valencia #electricidad #boletinelectrico #reformas ♬ sonido original – Carlos Pca Electricidad @pcaelectricidad Cuánto cobra un electricista en Valencia? Es una de las preguntas más buscadas en Google. La respuesta es que depende del tipo de trabajo, pero para que te hagas una idea, un servicio con desplazamiento y la primera hora de trabajo suele situarse entre 50 € y 60 € + IVA, mientras que una avería urgente o un trabajo especializado puede tener un coste superior. No es lo mismo cambiar un mecanismo que localizar una avería, realizar una instalación eléctrica, emitir un boletín eléctrico (CIE) o legalizar una instalación. Además del tiempo de trabajo, el precio incluye herramientas, vehículo, seguros, formación, impuestos, garantía y la responsabilidad del instalador autorizado. Ahora te hago yo una pregunta… ¿Cuánto crees que debería cobrar un electricista por una hora de trabajo? 👇 Os leo en comentarios. ⚡️ Electricista en Valencia | PCA Electricidad #electricista

«Depende; normalmente, la primera hora es más cara, y el precio puede ser de entre 50 y 60 euros, incluyendo desplazamiento. Hay gente que la cobra más cara o incluso más barata», afirma este electricista sobre el precio de un servicio en la ciudad de Valencia. Este profesional también deja claro que el servicio de urgencias será más caro y que «hay gente que mete unos cañazos flipantes». «Una vez hice una urgencia y me dijeron que cobraba superbarato», cuenta en un vídeo en el que también pide a los electricistas de las redes sociales que le informen sobre lo que cobran en sus respectivas ciudades.

«En Francia yo cobro 50€ de desplazamiento y la primera hora 50€ y a partir de la segunda hora 72€ /h», comenta un usuario que es electricista en Francia. «Yo cobro el desplazamiento. En Galicia es diferente, porque hay mucha dispersión: 30€ mínimo la primera hora hasta 40 euros IVA incluido; después hago tramos de 30 min a 20€», cuenta otro.

En Valencia, otra persona confirma que cobra ·»30 euros la hora más desplazamiento de otros 30 euros dependiendo del lugar y los kilómetros». Otro también cifra el precio del desplazamiento de las urgencias a 120 euros, que se incrementa «una hora a 60 euros y las siguientes a 40 euros». En Granada, el coste de la reparación lo ponen en «75 euros más IVA y la urgencia a partir de 120 euros más IVA».

«En un pueblo de Tarragona, cobro 37,50 €/hora y la primera lleva 20€ de desplazamiento», dice otro electricista, mientras que en Madrid fijan el precio de entre 90 euros y 120 euros sólo la revisión de urgencia.