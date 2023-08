Con la inteligencia artificial habrá más empleo. Lo dice Naciones Unidas aunque tienen una duda

La inteligencia artificial (IA) está en boca de todos, uno de los temas más candentes de los últimos años al tener cada día mayor presencia en la sociedad, en diferentes aspectos, y más irá teniendo con el paso del tiempo hasta, tanta que hasta se prevé que prácticamente todo en nuestro día a día esté relacionado con la IA en un futuro. Naciones Unidas confirma que habrá más empleo gracias a la inteligencia artificial, aunque tienen una duda muy importante… ¡no te lo pierdas!.

La inteligencia artificial creará empleo, según Naciones Unidas

En los últimos meses se ha hablado mucho de la gran cantidad de empleos que la IA puede destruir en todo el mundo al no ser necesarios esos perfiles de trabajadores gracias a su uso, pero lo cierto es que también va a crear muchos puestos de trabajo, de hecho, va a crear más puestos de trabajo de los que va a destruir. Al menos así se asegura en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo que pertenece a las Naciones Unidas y que se ocupa de todos los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.

El estudio realizado, con el nombre de «Generativa AI and Jobs: A global analysis of potencial impact on job», concluye entre otros temas que la mayoría de los empleos e industrias están únicamente expuestos a la automatización de forma parcial, y es más probable que sean complementados por la IA y no sustituidos, que es lo que mucha gente se piensa. Además, se descubrió que el trabajo administrativo era la categoría con una mayor exposición tecnológica, con casi una cuarta parte de las tareas que se considera que están altamente expuestas, y más de la mitad con una exposición de nivel medio.

En otros grupos laborales, incluyendo gerentes, profesionales y técnicos, se espera que sólo una pequeña proporción de las tareas estaban altamente expuestas a ser asumidas por una IA al estilo de ChatGPT, que es la que más relevancia está teniendo a nivel social en el último año.

Diferencias entre países

El estudio, de alcance global, muestra las diferencias notables de los efectos de la inteligencia artificial en los diferentes países con diferentes niveles de desarrollo, vinculados a las estructuras económicas actuales y las diferentes brechas tecnológicas existentes. Un 5,5% del empleo total en los países de altos ingresos está potencialmente expuesto a los efectos automatizadores de la tecnología, mientras que los países con bajos ingresos el riesgo es de tan sólo el 0,4% del empleo, datos lógicos ya que unos países podrán invertir más en IA que otros.