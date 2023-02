La Inspección de Trabajo abre tres expedientes sancionadores a Deutsche Bank España

La Inspección de Trabajo ha abierto tres expedientes sancionadores a Deutsche Bank España por el registro horario de su plantilla, según ha informado el sindicato CCOO este jueves. La organización sindical explica que estos expedientes se han producido tras su denuncia ante la Inspección de Trabajo que, tras analizar varias oficinas de la entidad, ha abierto los tres expedientes por el «incumplimiento de las normas y el acuerdo de registro horario».

En concreto, se trataría de expedientes abiertos en tres sucursales de las 125 que la entidad tiene en España y que contemplarían una propuesta de sanción de 700 euros en cada caso. El sindicato señala que Deutsche Bank España firmó un acuerdo con su sindicato y con UGT el 4 de diciembre de 2019 para cumplir la regulación en vigor en materia de registro horario y por el que la entidad ha compartido los informes mensuales de datos de registro horario con la representación legal de los trabajadores.

Sin embargo, CCOO sostiene que desde diciembre de 2020 se han producido «situaciones anómalas que se han repetido en el tiempo» y que han motivado la denuncia tras constatar que dichos informes «no reflejan la realidad de las jornadas de trabajo». Según el sindicato, las inspecciones realizadas por Trabajo habrían constatado que no se estaría registrando la jornada efectivamente realizada por los empleados, que existirían diferencias entre el servicio prestado y las horas registradas, y que el registro horario no sería «fiel» a la realidad.

Así, la empresa no estaría cumpliendo con la obligación establecida en el Estatuto de los Trabajadores y que los trabajadores registrarían su «horario teórico» y no la jornada real. «El registro debe ser un medio de prueba eficaz, fiable y fidedigno de la jornada que realizan los trabajadores, para lo cual es necesario que se plasme la hora exacta de entrada y salida, y no la teórica», afirma el sindicato.

Por su parte, la entidad ha declarado no estar de acuerdo con la descripción de la situación presentada por el sindicato y defiende que el sistema de registro horario del banco es «respetuoso» con la legislación vigente, por lo que recurrirá la propuesta de sanción.