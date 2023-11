Información muy importante del Imserso: la ayuda que pocos conocen

Al alcanzar cierta edad, es factible acceder a una pensión de jubilación, siempre y cuando se cumplan requisitos específicos, como haber cotizado un mínimo de 15 años. Sin embargo, este criterio deja fuera a un grupo considerable, entre las que se incluyen las amas de casa, que no cumplieron con dicha condición al trabajar sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, impidiéndoles optar por una pensión de jubilación contributiva. Ante esta realidad, el Imserso gestiona pensiones no contributivas, una forma de ayuda dirigida por la Seguridad Social para garantizar ingresos mínimos a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Pensiones del Imserso

En el presente año, la cuantía de estas pensiones no contributivas, administradas por el Imserso, asciende a 6.784,54 euros anuales, distribuidos en 14 pagas. Esto equivale a 484,61 euros mensuales, aunque la cantidad podría variar según las circunstancias individuales de cada beneficiario. Es fundamental cumplir con requisitos específicos y realizar trámites para acceder a esta prestación.

El término «amas de casa» no se limita exclusivamente a mujeres, ya que abarca tanto a hombres como a mujeres que, al cumplir 65 años, no tienen derecho a una pensión de jubilación contributiva debido a su historial laboral. Las pensiones no contributivas se diseñaron para proporcionar a este colectivo, incluyendo a las amas de casa, una prestación tras la jubilación.

Requisitos para solicitar la pensión

Para ser elegible para esta ayuda del Imserso, destinada a amas de casa mayores de 65 años, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Edad de Jubilación: Tener más de 65 años.

Contar con rentas o ingresos inferiores a 5.899,60 euros al año si se vive solo/a. Unidad Familiar: Si se vive en una unidad familiar, las rentas deben ser inferiores a: 11.533,72 euros anuales, en caso de convivir con otra persona. 16.282,90 euros al año, si se comparte vivienda con dos personas. 21.032,08 euros anuales si se vive con tres o más personas.

