La inflación de la zona euro se estabiliza en el 7,4% en abril

La tasa de inflación anual en la zona euro se mantuvo en el 7,4% en abril, el mismo nivel registrado en marzo, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se incrementó en tres décimas, hasta el 8,1%, según los datos revisados publicados este miércoles por Eurostat. Las cifras de la oficina de estadística comunitaria revisan una décima a la baja la estimación que hizo a finales del mes pasado, que situaban la tasa en el 7,5% al cierre de abril.

En el cuarto mes de 2021 la tasa fue del 1,6% en el área de la moneda única y del 2% en el conjunto de los Veintisiete. Como viene ocurriendo en los últimos meses, la mitad del incremento de los precios en la eurozona se debió a la subida de la energía, que contribuyó 3,7 puntos porcentuales a la tasa de inflación tras aumentar sus precios un 37,5 % en abril, por debajo, sin embargo, del incremento del 44,3 % observado en marzo.

En menor medida contribuyeron al aumento los servicios (1,38 puntos porcentuales), los precios de alimentos, alcohol y tabaco (1,35 puntos) y los bienes industriales no energéticos (1,02 puntos). En estas categorías, no obstante, la subida de precios es cada vez mayor: la tasa de inflación interanual creció cinco décimas con respecto a marzo en el caso de los servicios, hasta el 3,3% en abril; cuatro décimas en los bienes industriales no energéticos, al 3,8%; y 1,3 puntos en el caso de alimentos, alcohol y tabaco, hasta el 6,3%.

La tasa de inflación subyacente, que excluye el efecto de los precios de la energía y los alimentos frescos por ser los más volátiles, subió al 3,9 % en abril, por encima del 3,2% registrado en marzo. Este es el principal indicador en el que se fija el Banco Central Europeo para diseñar su política monetaria y su aumento añade presión para que la institución suba unos tipos de interés que siguen en mínimos históricos.