La industria azucarera y de la levadura ha convocado una serie de movilizaciones como consecuencia del bloqueo por parte de las patronales de estos sectores en la negociación del convenio colectivo.

Según han indicado a OKDIARIO fuentes sindicales: «Es una situación que actualmente afecta a 1.800 trabajadores de toda España». Como consecuencia, arranca un calendario de movilizaciones con concentraciones ante las empresas del sector implicadas. «Se trata de cuatro empresas de la industria azucarera, que son AB Azucarera, Cooperativa ACOR, Lesaffre y AB Mauri. Algunas de estas empresas se encuentran en Valladolid, Córdoba y otras fábricas están extendidas por Castilla y León», explican.

Hay que recordar que durante estos últimos años las empresas del sector han tenido grandes beneficios en sus cuentas de resultados y en paralelo los trabajadores han sufrido una pérdida de poder adquisitivo cercana al 10%.

Pérdida de un 10% en el poder adquisitivo

El motivo de esta pérdida en el poder adquisitivo del 10% es, como aseguran desde CCOO, que en «el último convenio colectivo del 2021 al 2023, el incremento salarial que se pactó fue de un 5%, mientras que el IPC de 2021- 2023 fue el acumulado del 15,3%. Por lo que los trabajadores perdieron más de un 10% de poder adquisitivo, y eso es una barbaridad».

Cláusula de revisión salarial y paga

Para las Federaciones de Industria de CCOO y de UGT es inasumible e inaceptable un nuevo convenio colectivo sin cláusula de revisión salarial y sin una paga que compense las pérdidas de poder adquisitivo del convenio anterior, mientras las empresas continúan manteniendo sus cuentas de resultados con importantes beneficios.

«Las peticiones de este convenio colectivo son unos incrementos acordes a las subidas del IPC, una paga y una cláusula de revisión salarial. Hablamos de una paga que por lo menos atenúe la pérdida de más de 10% de poder adquisitivo del anterior convenio colectivo. Mientras que con la cláusula de revisión salarial, el objetivo es asegurarnos que en el próximo convenio no vuelva a ocurrir lo mismo», explican.

Los sindicatos y las patronales no se ponen de acuerdo en cuanto a la subida de 2025 y 2026. «Estamos pidiendo una subida conforme a lo que marca el acuerdo de negociación colectiva firmado por patronal y sindicatos en torno al 3% o 4% desde 2024 a 2026. Mientras que la paga que solicitamos sería de entre 500 y 1.200 euros, dependiendo de si la empresa tiene beneficios, que si la empresa no tiene beneficios no la tendría ni que pagar», defienden.

«Para este año 2024, han puesto encima de la mesa el 4%, que con eso estamos de acuerdo. Sin embargo, para los siguientes años (2025-2026), pues el incremento que proponen es 3% y 2% y se niegan en rotundo a aceptar una cláusula de revisión salarial, por lo que no se ha llegado a un acuerdo», exponen.

Como las patronales no aceptan estas condiciones, la negociación del convenio colectivo lleva bloqueada desde el inicio de este año que caducó. «En la última reunión del convenio colectivo, las patronales hicieron una última y definitiva propuesta que no garantiza ni el poder adquisitivo futuro de los trabajadores ni compensa ni repara las pérdidas de los trabajadores de ejercicios anteriores», indican.

Las concentraciones

La primera concentración será en Olmedo (Valladolid) ante las puertas de la cooperativa ACOR el próximo día 10 de septiembre, y al día siguiente en Miranda de Ebro (Burgos) ante la fábrica de AB Azucarera para continuar el día 17 ante la fábrica de la compañía Lesaffre en Valladolid y el día 18 en Villarubia (Córdoba) en la fábrica de AB Mauri.

Asimismo, las concentraciones continuarán los días 19 y 24 de septiembre ante los centros de trabajo de la industria azucarera en la empresa AB Azucarera en Jerez (Cádiz) y La Bañeza (León) respectivamente. Con posterioridad, el día 25 será ante las puertas de la fábrica de aceite de ACOR en Olmedo y finalizarán con las concentraciones los días 1 y 2 de octubre en los centros de trabajo de AB Azucarera en la provincia de Zamora en Toro y Benavente respectivamente.