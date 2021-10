Mucha gente piensa que Ikea es únicamente decoración, pero lo cierto es que en todas sus tiendas se pueden encontrar también productos de alimentación que son de fabricación propia, muchos de ellos muy famosos. Hoy te recomendamos el producto más fresco de Ikea que podrás conseguir más baratos que en cualquier supermercado y que te permitirá preparar platos increíbles.

La tienda sueca sorprende con frecuencia añadiendo productos a su sección de Alimentación, en donde hay algunos muy famosos, como por ejemplo sus galletas con forma de letras o, cuando llega la Navidad, innumerables galletas o un pack especial para hacer una casita de jengibre.

El filete de salmón de Ikea, su producto más fresco

El salmón Sjörapport es el producto más fresco, una carne firme y jugosa al natural, sin cocinar, que mantiene todas sus propiedades intactas, además del sabor más puro que pueda tener. Se vende en un envase congelado, y al descongelarlo podrás utilizarlo para preparar diferentes platos y cocinarlo tanto al vapor como frito, a la parrilla o asado.

Entre las ideas que propone Ikea para comer su filete de salmón está combinarlo con puré de patata, ensalada o pasta, entre muchas otras posibilidades. El salmón es una gran fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, e Ikea garantiza además que el que comercializa cumple con el estándar global ASC de acuicultura responsable.

El filete de salmón de Ikea se compone únicamente de ingredientes naturales, no contiene aditivos ni conservantes. Son piezas que se congelan inmediatamente después de capturarse, por lo que conservan toda su calidad, sabor y valor nutricional. Es importante que lo conserves a -18ºC y que una vez que lo has descongelado no vuelvas a congelarlo.

Si quieres un ingrediente perfecto para darle un sabor y textura increíble a tus platos, sin duda con el salmón de Ikea podrás conseguirlo.