El secretario general del consejo de administración de Iberdrola Renovables, Javier García de Fuentes, ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que la compañía abonó a empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo gastos por una oferta de servicios no aceptada por la empresa energética.

Durante su declaración en representación de Iberdrola Renovables, que figura como imputada -no así su matriz Iberdrola- por la relación con empresas del excomisario, García de Fuentes ha puntualizado que se referiría exclusivamente a una factura de 2012, la única que aparece en el auto de imputación, según fuentes jurídicas.

Este directivo ha asegurado que no se trataba de una factura por servicios prestados sino el abono de gastos derivados de la oferta, de ahí que no figure en ella pedido alguno. Es decir, lo que se pagó con esa factura fueron los gastos en los que habrían incurrido las empresas del comisario para poder formular una oferta detallada a Iberdrola Renovables, según su declaración.

Se trata de una factura por importe de 29.500 euros emitida por Cenyt, empresa de Villarejo, con ocasión del encargo del proyecto Wind, en concepto de servicios de apoyo y logística de seguridad al personal de Rumanía, así como su pago, reconocido por la compañía.

Según el auto de imputación, existen indicios de la comisión de un delito de cohecho activo en el seno de Iberdrola Renovables por el encargo a Villarejo del denominado «Proyecto Wind», a través del que fuera director de seguridad del grupo energético, Antonio Asenjo.

El objeto era presuntamente espiar a la sociedad eólica suiza Dobrogea, su accionista mayoritario Christopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, con los que Iberdrola Renovables se había aliado en Rumanía; en el proceso, surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de forma favorable para la empresa española en un procedimiento arbitral.

Descarga la responsabilidad en Asenjo

Según las mismas fuentes, el secretario del consejo ha relatado que en todo caso el que gestionó la contratación de Villarejo fue Asenjo, también imputado, que ante el juez Manuel García-Castellón asumió la responsabilidad de los hechos exculpando al presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, y al resto de directivos investigados.

En su declaración como imputado del pasado martes, el propio Sánchez Galán se desvinculó igualmente de los presuntos encargos a Villarejo, descargando la responsabilidad de los mismos en Asenjo, al que llegó a acusar de efectuar una contratación fraudulenta con Cenyt.

García de Fuentes, que ha contestado al juez, a la Fiscalía y a su abogado, ha defendido la contratación de una empresa española y no local para realizar trabajos en el extranjero, algo que no es lo corriente pero que no supone nada más que una excepción en la operativa habitual.

Iberdrola Renovables aportará mañana a la causa, según ha explicado García de Fuentes, tres informes, uno de cumplimiento normativo, una investigación interna o forensic y un tercero de PwC, documentos que no había aportado hasta ahora a la espera de que se resolviera la prescripción de los hechos, cosa que no ha sucedido.