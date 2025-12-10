La propuesta de IAG (el holding de Iberia y British Airways) se sitúa como la mejor colocada para imponerse en la venta de la aerolínea estatal portuguesa TAP, según fuentes cercanas a la operación. No obstante, existe un obstáculo para ello: el grupo hispanobritánico ha solicitado hacerse con la mayoría del capital, mientras que el Gobierno de Portugal sólo pretende vender el 44,9% (más otro 5% destinado a empleados).

IAG presentó una «manifestación de interés» por TAP a finales de noviembre, como adelantó OKDIARIO, después de que lo hiciera Air France-KLM y al mismo tiempo que la alemana Lufthansa. Ahora, la dueña de TAP, Parpública (la SEPI portuguesa) está analizando las tres propuestas y negociando los términos de las mismas con los tres gigantes aéreos europeos. Una vez que concluya esta fase, se presentarán las ofertas vinculantes.

Y es en ese análisis donde IAG ha cobrado ventaja, según las fuentes consultadas. La razón es que la propietaria de Iberia cuenta con varias ventajas respecto a sus rivales. La primera es su historial de mantener las marcas y las sedes de las compañías que compra, como demuestra el caso de la irlandesa Aer Lingus. Por el contrario, Lufthansa ha desviado de Roma a Frankfurt el hub principal de la italiana ITA Airways (la antigua Alitalia), adquirida en enero.

Una de las condiciones exigidas por el Gobierno de Portugal en la venta de su aerolínea es el mantenimiento de la marca TAP y de Lisboa como hub de operaciones y como sede de la compañía. Algo que IAG garantiza.

La segunda ventaja es el menor solapamiento de rutas con TAP respecto a sus dos competidores: IAG tiene muchas menos rutas y frecuencias con Brasil, el principal destino de TAP, que Lufthansa y Air France-KLM. De hecho, cubrir ese déficit en el mercado brasileño es lo que más interesa de TAP a la propietaria de Iberia.

En tercer, y probablemente más importante, lugar, IAG tiene una fortaleza financiera mucho mayor que sus rivales: ha conseguido beneficios récord cada año desde 2023 y su margen de explotación se sitúa entre el 13% y el 15%. Y más relevante aún para el Ejecutivo luso: cuenta con mucha más liquidez que los otros, con lo que tiene mayor capacidad de pagar un precio más alto en cash.

Los analistas de Deutsche Bank coinciden con estas ventajas y, por eso, consideran que el resultado más probable es que IAG se haga finalmente con TAP: «Vemos a IAG como la oferta con más probabilidades por tres razones: (i) buen encaje: otro hub occidental potencial en Lisboa que solucionaría su bajo peso en Brasil; (ii) cuidador probado de sus compras: un sólido track record de reestructuraciones de aerolíneas; y (iii) mayor potencia de fuego financiera».

Participación de control

Ahora bien, IAG siempre alcanza participaciones de control (full ownership) en las aerolíneas que compra, cosa que no ocurrirá -en principio- en el caso de TAP, donde el Estado portugués se reserva la mayoría. Para el grupo que dirige Luis Gallego, es imprescindible tener el control para poder gestionar la parte financiera de la compañía y no depender de las decisiones de un tercero.

De ahí que esté negociando con el Ejecutivo luso una elevación del porcentaje en venta, bien en la subasta actual o bien mediante un compromiso de venta posterior de un porcentaje estatal en los próximos años. IAG cuenta con el arma de que, si se retira, las otras dos ofertas no podrán pagar tanto ni ofrecer las garantías de mantenimiento del hub de Lisboa; asimismo, también tendrán que ceder más rutas a terceros por los solapamientos.

Deutsche Bank también ofrece una posible solución a este problema en ese sentido: «Esperamos que IAG busque garantías sobre el alcance de la intervención del Gobierno en la compañía y compromisos de que la influencia y la participación accionarial se irán disipando con el tiempo».