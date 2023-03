El hundimiento del banco SVB no es el fin del mundo, pero hará daño a los bancos y a la Bolsa

El hundimiento del Silicon Valley Bank (SVB) en la noche del jueves trajo a la memoria de los inversores la quiebra de Lehman Brothers o, en el caso español, la del Banco Popular. Finalmente, la sangre no llegó al río y las caídas de las Bolsas -en especial de los bancos- tampoco fueron el fin del mundo. Pero los problemas no han terminado. Analistas consultados por OKDIARIO aseguran que puede ser el detonante de la inevitable corrección de la renta variable y que puede hacer daño a la banca en general y a la española en particular.

La duda que tiene ahora todo el mundo es si lo de SVB es un caso aislado o el precursor de una crisis generalizada, como en 2008 lo fue el Northern Rock. En este caso no estaría provocada por los activos tóxicos en los balances de los bancos como entonces, sino por un problema de liquidez que puede convertir en un problema la deuda pública que tienen ahora, en teoría el activo de mejor calidad.

La crisis del SVB viene provocada por una retirada masiva de liquidez por parte de sus clientes, en su mayoría start-ups y pequeñas tecnológicas de Silicon Valley (California). Estas empresas disfrutaban hasta ahora de financiación ilimitada a coste cero pero, con las subidas de tipos de interés, se ha restringido esa liquidez y, en todo caso, se ha encarecido notablemente. Como consecuencia, retiran los depósitos que tienen en los bancos.

La banca tiene los créditos cubiertos (matcheados) con bonos, normalmente deuda pública; de forma que, si bajan los tipos y pierde dinero con los créditos, lo gana con los bonos, y viceversa. Si una entidad pequeña como SVB se queda sin liquidez, tiene que vender esos bonos, que han perdido valor precisamente por las subidas de tipos. Es decir, los vende con pérdidas. Y si lo tiene que hacer masivamente -lo que se conoce como fire sale-, en este caso por valor de 21.000 millones, hunde los precios y las pérdidas son aún mayores. Hasta el punto de que se comen el capital y llevan el banco a la quiebra.

Riesgo en España

¿Se puede repetir la historia en otras entidades? Esa es la gran pregunta. Sobre el papel, es perfectamente posible. En especial, en España, donde los bancos se siguen resistiendo a remunerar los depósitos y donde los ahorradores pueden decidir retirar masivamente el dinero de las entidades para invertirlo en letras del Tesoro u otros activos de deuda pública. No obstante, es una posibilidad remota que esta salida sea tan grande como para poner en apuros a una entidad relevante.

El verdadero riesgo sí puede venir de la pérdida de valor de los bonos en manos de los bancos (básicamente son los compradores de los títulos que financian el déficit de Pedro Sánchez) cuando el BCE deje de comprárselos a ellos. Ahí sí que puede haber apuros para más de uno si la prima de riesgo de España vuelve a desmadrarse como en 2012.

¿Y la Bolsa?

En todo caso, los analistas consultados coinciden en que era insostenible la fuerte subida de las Bolsas en los últimos meses en un entorno de subidas de tipos (que hacen bajar el valor de todos los activos). Varias voces muy importantes han alertado de ello, como ha informado OKDIARIO: Jeremy Grantham, Rockefeller International o James Abate entre otros.

Y lo ocurrido con SVB puede ser el detonante perfecto para una vuelta a las caídas, sea sólo para una corrección del movimiento alcista, sea para retomar la tendencia bajista anterior.