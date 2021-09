Desde 2017, Hijos de Rivera ha reforzado su apuesta por la innovación y la transformación digital con la incorporación de un equipo dedicado a esta misión. Esta apuesta se materializó en el lanzamiento de varios programas e iniciativas en los últimos años, creando así una hoja de ruta digital que ha ido apoyando a las diferentes unidades de negocio y departamentos de Hijos de Rivera en el cumplimiento de sus objetivos digitales y de negocio.

A partir de esta hoja de ruta nació MOVE: Estrella Galicia – Digital Business & Venturing, la unidad de negocio que acelera el desarrollo de Estrella Galicia y otras unidades de Hijos de Rivera a través de la innovación abierta y los nuevos negocios digitales. La unidad es liderada por JJ Delgado, CDO de Estrella Galicia y ahora Director General de MOVE.

Ignacio Rivera, consejero delegado de Corporación Hijos de Rivera, señala que “la creación de MOVE es consecuencia de la filosofía que nos mueve desde hace años, la de no acomodarnos con lo establecido e ir siempre más allá. MOVE se convierte en una unidad de negocio con entidad propia e independiente que será una herramienta clave para el porvenir de nuestra organización, adelantando los cambios que garantizarán que nuestro negocio se mantenga siempre a la vanguardia del mercado”.

MOVE nace con cuatro objetivos claros y contundentes, que ha ido cumpliendo desde su creación como unidad de negocio en 2020:

Garantizar la transformación digital de Hijos de Rivera Poner en funcionamiento nuevos modelos de negocio digitales como Direct to Consumer y HORECA Digital Generar un ecosistema de innovación abierta que permita acelerar y desarrollar oportunidades de negocio, de base tecnológica y digital Tomar posiciones en aquellas StartUps que puedan agilizar la transformación digital de la compañía.

Proyectos MOVE

Desde su creación, MOVE ha puesto en marcha proyectos sumamente ambiciosos:

La Cervecería de la Resistencia: el nuevo modelo de ecommerce de Estrella Galicia fue construido en tiempo récord de 8 días y en el momento más crítico de la pandemia COVID 19. En pocas semanas, se consiguió generar una conexión directa con los consumidores finales, comercializar un amplio portafolio, y generar mayor engagement con los consumidores de Estrella Galicia a través de diferentes experiencias cerveceras.

el de Estrella Galicia fue construido en tiempo récord de 8 días y en el momento más crítico de la pandemia COVID 19. En pocas semanas, se consiguió generar una conexión directa con los consumidores finales, comercializar un amplio portafolio, y generar mayor engagement con los consumidores de Estrella Galicia a través de diferentes experiencias cerveceras. TheHop, el Ecosistema de Innovación Abierta de Estrella Galicia que ha celebrado tres ediciones en España y una en Brasil, y que con su tercera edición evolucionó y creció de ser un Programa de Emprendimiento Colaborativo, a convertirse en un Ecosistema de Innovación Abierta. TheHop ha desarrollado más de 20 proyectos piloto entre startups y Estrella Galicia a nivel internacional.

el Ecosistema de Innovación Abierta de Estrella Galicia que ha celebrado tres ediciones en España y una en Brasil, y que con su tercera edición evolucionó y creció de ser un Programa de Emprendimiento Colaborativo, a convertirse en un Ecosistema de Innovación Abierta. TheHop ha desarrollado más de 20 proyectos piloto entre startups y Estrella Galicia a nivel internacional. TheLab: un entorno de validación y testeo de proyectos de innovación en entornos controlados. En TheLab se desarrollan, miden y escalan proyectos digitales impulsados por el grupo Hijos de Rivera, que tengan potencial de impacto real en las diferentes áreas de negocio. TheLab ha probado más de 22 proyectos en España.

un entorno de validación y testeo de proyectos de innovación en entornos controlados. En TheLab se desarrollan, miden y escalan proyectos digitales impulsados por el grupo Hijos de Rivera, que tengan potencial de impacto real en las diferentes áreas de negocio. TheLab ha probado más de 22 proyectos en España. ELEBA: la primera plataforma de servicios digitales para el canal HORECA. Su objetivo principal es ayudar a los hosteleros en el proceso de digitalización de sus negocios, buscando tener un impacto real mediante la reducción de costes, aumento de ingresos y mejora de la experiencia de los clientes. ELEBA se lanzó en junio de 2021, y se encuentra en proceso de prueba con 100 hosteleros en Málaga y 100 en Coruña, para posteriormente escalar a nivel nacional en 2022.

“En MOVE creemos que las cosas hay que hacerlas con todos y para todos, con eficiencia e impacto social y siempre apoyándonos en las fortalezas de nuestra Corporación. MOVE significa movimiento, avance y eso es lo que hacemos en Estrella Galicia, no conformarnos con lo establecido”, comentó JJ Delgado, CDO de Hijos de Rivera y Director General de MOVE Estrella Galicia Digital.

MOVE aborda diferentes ámbitos de actuación como Direct to Consumer y Ventas Digitales, responsable del ecommerce tanto a través de La Cervecería de La Resistencia como de otras plataformas puras digitales, la Innovación Abierta a través de programas como The Hop o The Lab que han dado como resultado proyectos como ELEBA, enfocado a la digitalización del canal Horeca, y, por último el área de transformación digital de Hijos de Rivera.

Para consolidar sus acciones, MOVE ha creado un ecosistema de alianzas tecnológicas con: