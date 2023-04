Un helado no puede engordar tan poco: la apuesta del verano de Mercadona

Mercadona se prepara para la nueva temporada de verano, por lo que sus neveras comenzarán a estar llenas en breve con sus novedades en helados. Y entre los que ya podemos encontrar estos días, destaca sobre todo la vuelta de uno de sus helados más queridos del que os hablamos recientemente, pero además, tenemos ya disponible también la apuesta de verano de Mercadona en el helado que apenas engorda. Un helado que está realmente delicioso y vas a querer comprar de inmediato.

El helado que menos engorda de Mercadona

No importa si todavía no hemos llegado al verano ya que Mercadona nos ofrece ahora la oportunidad de poder disfrutar ya de los primeros helados de la temporada y en este caso, de una forma saludable o poco calórica.

Por ello si buscas algo que satisfaga tu antojo de dulce sin ningún inconveniente o sin pensar en la dieta, tienes que echar un vistazo a lo que ofrece Mercadona en sus establecimientos, y que ha enloquecido a sus «Jefes». Su helado Sorbete de Limón Hacendado está ahora entre sus propuestas más vendidas, y entendemos el porqué: está delicioso pero además tiene pocas calorías.

En concreto, estamos hablando de que sólo contiene 131 calorías por cada 100 gramos, lo que lo convierte en uno de los postres más ligeros que existen. Para hacerlo, se utiliza leche desnatada en polvo como base, equilibrando el sabor con un ligero aroma cítrico que proviene del zumo natural de limón. De hecho, los ingredientes son sorprendentemente sencillos: al igual que en las recetas más tradicionales para hacer sorbete casero, se utiliza leche, azúcar y el limón, para un resultado fresco y delicioso.

Tal vez te preguntes por qué este sabor es mucho mejor en comparación con recetas más sencillas o con el respecto al resto de helados de limón disponibles en Mercadona. Para responder a esa pregunta, todo está en la calidad de los ingredientes que utilizan, logrando así un fuerte sabor a limón, pero también la cremosidad que se espera para este tipo de helado.

En resumen el Sorbete de Limón Hacendado es una sabia decisión si estás decidido a que los helados no te engorden este verano. Además, puedes estar seguro de que estás eligiendo algo fresco y asequible, gracias a la dedicación de Mercadona en lanzar un producto que satisfaga todo lo que buscan sus clientes: calidad y buen precio. No te lo pienses más: hazte hoy mismo con una de estas tarrinas y disfruta del verano con un capricho del que no te vas a arrepentir. Su precio resulta además de lo más económico: 2,35 euros para una tarrina de un litro.