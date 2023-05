Hay cientos de trabajos y no lo sabías: el SEPE trae la mejor noticia jamás vista

Conseguir un trabajo puede parecer una tarea sencilla, pero lo cierto es que no lo es, no al menos en muchos casos cuando hay muchos requisitos que son de difícil cumplimiento para la mayoría de las personas que demandan un puesto de empleo, como puede ser tener determinada experiencia o formación, entre otros. Te contamos la gran noticia laboral del SEPE que pone a tu disposición un gran número de ofertas de trabajo para que puedas encontrar un empleo aunque tus esperanzas no sean muchas para lograrlo… ¡conseguirás uno seguro!.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suele contar con una gran bolsa de empleo para todas las personas desempleadas que buscan un nuevo trabajo con el que seguir desarrollando su carrera profesional, y se cuentan por miles las personas que cada semana consiguen un empleo gracias al SEPE.

Ofertas de trabajo del SEPE para jóvenes con este buscador

Entrar en el mundo laboral por primera vez no es fácil, de hecho suele ser bastante complicado, ya que la mayoría de las ofertas de trabajo requieren experiencia, pero cuando buscas tu primer trabajo no la tienes y termina siendo la pescadilla que se muerde la cola al no poder tener experiencia para optar a los trabajos en los que la solicitan. Por suerte, el SEPE ha creado un nuevo programa que está destinado a que los jóvenes sin experiencia puedan lograr un empleo en el que no sea necesario tenerla.

Se trata del buscador de Garantía Juvenil del SEPE, un sistema en el que podrás encontrar todos los trabajos que están disponibles para menores de 30 años y que no requieren experiencia, donde puedes además filtrar por provincias para ver las ofertas más cercanas e inscribirte a las que más te interesen sabiendo que tienes posibilidades aunque no tengas experiencia, lo cual sin duda resulta muy motivador.

Aunque la gran mayoría de las empresas siempre buscan personal con experiencia, muchas otras prefieren que su personal llegue sin experiencia previa para así formarlo y amoldarlo por completo a lo que se espera de cada empleado, ya que además de no tener experiencia tampoco tendrá defectillos o malos hábitos que se pueden adquirir trabajando. El SEPE cuenta con el buscador en su propio portal de empleo, el cual define de la siguiente manera:

«Garantía Juvenil pone a tu disposición un nuevo buscador de ofertas de formación y empleo al que podrás acceder desde su apartado en la página web del SEPE. Estas ofertas se han organizado por comunidades autónomas a través de un mapa en ­el que se reflejará la última oferta publicada y un botón de «Más información» que te llevará al total de las ofertas de esa comunidad. Además, podrás realizar la búsqueda utilizando varios filtros para perfilar con más exactitud el tipo de oferta que estás buscando».

Una vez que estás dentro del buscador, bastará con pinchar en la provincia que te interese y ver todas las ofertas que hay en la zona, que pueden ser tanto de empleo como de prácticas o cursos. Las ofertas están en constante actualización, por lo que es recomendable que las revises con frecuencia.