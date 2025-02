Hacienda va a por ti: ni se te ocurra mandar más de esta cantidad de dinero a un familiar

La Agencia Tributaria está pendiente de la cantidad de dinero que mandas a tus familiares, no importa que sea un regalo o una donación o quieras ayudarle, hay unos límites. No puedes enviar tu dinero a un familiar de forma que acabes en la lista negra de Hacienda. Hay siempre detalles que podemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no sabíamos que podíamos empezar a descubrir. Es momento de apostar claramente por este tipo de elementos que serán fundamentales y que hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante.

Va a por ti Hacienda

Los movimientos de dinero se miran con lupa en España. No sólo los de las tarjetas, sino también aquellos que hacen referencia a una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después. Con algunas excepciones, pero siempre bajo la atenta mirada de la administración.

Hay un límite de dinero que podemos enviar sin justificar, es decir, más allá de una determinada cantidad debe ir acompañada de una factura que acredite que estamos pagando un servicio o que se trata de un dinero con una finalidad en concreto. Las transferencias se miran con lupa para evitar cualquier fuga de dinero que escape de los impuestos.

No puedes mandar más de esta cantidad de dinero a un familiar

Desde Openbank nos dan con algunos datos que hasta la fecha debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Según estos expertos, el límite de transferencias y otras operaciones bancarias está marcado por la Ley 7/2012 de 27 de octubre. Este documento establece que los bancos tienen que avisar a Hacienda cuando se produzcan movimientos de dinero sospechosos o que superen ciertas cantidades.

El importe máximo de transferencia sin declarar es de 10.000 € con carácter general. Esto quiere decir que, si haces una transferencia superior a esa cantidad, desde Openbank estamos obligados a informar a Hacienda, independiente del canal que uses. Esta normativa también se aplica a las operaciones de pago con el móvil, por ejemplo.

Además de la cantidad máxima que puedes enviar o recibir por transferencia sin que Hacienda lo sepa, hay más límites para otras operaciones. Son los siguientes:

Pagos y cobros en metálico que superen los 3.000 €: esto se aplicaría a los ingresos en efectivo en el cajero y también a las retiradas.

Préstamos y créditos que superen los 6.000 €: si firmas un préstamo por un importe superior a esa cantidad o tienes deudas que la superen.

Cualquier operación con billetes de 500 € sin importar la cuantía: basta con ingresar un solo billete de 500 € en tu cuenta para que tengamos que avisar a la AEAT.

