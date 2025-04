Hacienda publica la solicitud oficial para pedir la devolución del IRPF de los mutualistas

La devolución del IRPF por las aportaciones realizadas a las antiguas mutualidades laborales antes de 1978 es un tema que tiene en alerta a muchos pensionistas. Tras una larga batalla judicial, la justicia les dio la razón y aunque la Agencia Tributaria habilitó un procedimiento oficial para solicitar esa devolución, fue a finales del año pasado cuando lo cambió. Muchos de los afectados habían presentado ya sus peticiones en 2023, pero Hacienda dejó sin efecto esas solicitudes en diciembre de 2024, generando una gran indignación entre los pensionistas y los sindicatos. Ahora, con el nuevo formulario publicado en su web, el proceso vuelve a activarse.

El Ministerio de Hacienda ha confirmado que estas devoluciones se abonarán durante este 2025 en un único pago. Podrán beneficiarse quienes realizaron cotizaciones a mutualidades antes de 1978 y que no hayan recibido ya su devolución, en relación con los ejercicios fiscales de 2019 a 2022 y otros anteriores que no hayan prescrito. La ministra María Jesús Montero lo anunció hace apenas unos días, reconociendo también que las primeras solicitudes, suspendidas en diciembre, fueron gestionadas de manera confusa. Con este nuevo paso, se pretende resolver de forma definitiva una reclamación que afecta a cerca de dos millones de personas. Este nuevo formulario está disponible desde el pasado 2 de abril de 2025, coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta. La Agencia Tributaria ha subrayado que aquellos contribuyentes que ya hayan recibido la devolución no deben realizar ningún trámite adicional. Sin embargo, los que quedaron en el limbo tras la anulación de sus solicitudes anteriores, sí deberán presentar esta nueva solicitud. El objetivo es unificar el criterio, permitir que todos los afectados cobren este año y poner punto final a un conflicto que llevaba años sin resolver.

¿Quién puede solicitar la devolución del IRPF por cotizaciones a mutualidades?

Este procedimiento está dirigido a los pensionistas que, antes de 1978, realizaron aportaciones a mutualidades laborales, un sistema que fue sustituido por el actual modelo de Seguridad Social. Muchos de ellos sufrieron una doble imposición fiscal, ya que parte de esas cotizaciones no deberían haber sido gravadas en su pensión. La justicia avaló estas reclamaciones, y ahora Hacienda responde permitiendo que se soliciten devoluciones por los ejercicios de 2019 a 2022 y años anteriores que todavía no hayan prescrito.

Es importante tener en cuenta que no todas las pensiones están afectadas. Sólo quienes cotizaron a mutualidades anteriores a 1978, y cuya tributación del IRPF no se ajustó a la normativa, tienen derecho a pedir esta devolución. Además, la Agencia Tributaria aclara que las solicitudes que fueron presentadas en 2023 pero no se resolvieron antes del 22 de diciembre de ese año, quedaron anuladas y deben volver a ser cursadas con el nuevo formulario.

Cómo presentar la nueva solicitud para recibir la devolución

El formulario oficial para pedir la devolución ya está disponible en la página web de la Agencia Tributaria y también puede presentarse a través de su aplicación móvil. La presentación puede hacerse con Cl@ve, número de referencia, certificado digital o DNI electrónico. Además, también puede completarse en nombre de otra persona mediante apoderamiento o colaboración social.

Para recibir la devolución, es obligatorio introducir el número de cuenta bancaria en la que se ingresará el importe y un número de teléfono de contacto. No es necesario adjuntar documentación adicional, salvo que Hacienda lo solicite posteriormente. La Agencia también ha añadido avisos automáticos para que los contribuyentes sean informados directamente cuando accedan a su borrador de la Renta, en caso de tener derecho a la devolución.

Un solo pago en 2025 con intereses de demora incluidos

Una de las novedades más importantes de este proceso es que Hacienda se ha comprometido a efectuar el reembolso en un único pago a lo largo de 2025. Se trata de una medida que busca simplificar la gestión para los afectados y evitar nuevos retrasos. Pero además, y gracias a la presión ejercida por los sindicatos y el respaldo del Defensor del Pueblo, se abonarán también los intereses de demora correspondientes.

El reconocimiento del derecho a esos intereses era una de las reivindicaciones históricas del colectivo de mutualistas. Según explicó el propio Ministerio de Hacienda en una rueda de prensa, quienes presenten correctamente el nuevo formulario recibirán, además del importe que se les debe, una compensación económica por el tiempo que ha pasado desde que debieron haber cobrado hasta que finalmente lo hagan este año.

Dónde pedir ayuda para completar el formulario

Para facilitar el proceso a los pensionistas, muchos de los cuales no están familiarizados con los trámites digitales, la Agencia Tributaria ha habilitado varios canales de asistencia. Quienes tengan dudas pueden llamar al teléfono 91 889 81 46, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas. También se ha creado un servicio específico de cita previa, al que se puede acceder llamando al 91 290 13 40 (de lunes a viernes de 9 a 19 h), o desde la sede electrónica del organismo, en el apartado “Asistencia y Cita”.

Además, Hacienda ha creado una sección específica con preguntas frecuentes sobre la devolución a mutualistas, donde se aclaran los supuestos en los que se puede pedir el reintegro, cómo hacerlo paso a paso y qué ocurre si ya se ha recibido el pago. Esta sección pretende resolver las dudas más comunes y evitar desplazamientos innecesarios a las oficinas.