Hablar con cantantes como Morat o Beret ya es posible: Colkie, la statup que une a artistas con sus fans

«En Colkie creemos que hay una mejor manera de vivir la música. Una manera más auténtica en la que la música y la relación entre fans y artistas es lo más importante». Con esta reflexión, tres jóvenes que en su ADN estaba escrita la palabra emprendedor iniciaban un proyecto musical revolucionario. Colkie, la plataforma en la que los artistas pueden construir comunidades para conectar con fans de forma directa, personal y exclusiva, nace para redefinir el futuro de la industria de la música.

Las redes sociales han cambiado el modo de interacción de los artistas con sus seguidores. Gracias a ellas, grandes voces de la industria musical, que se vio paralizada por completo con el estallido de los confinamientos por la crisis sanitaria del Covid-19, pudieron continuar cerca de su público, pese a estar lejos de los escenarios. Sin embargo, las redes sociales tienen sus limitaciones y la necesidad de crear un proyecto cercano que estuviese definido por la palabra comunidad fue lo que llevó a Pepe del Río, Íñigo Bunzl y Juan Antonio Jiménez a fundar en mayo de 2021 la startup Colkie.

«Nosotros creamos una plataforma directamente verticalizada para músicos, ya que lo que hay al día de hoy realmente son herramientas para creadores de contenido. Y los músicos no son creadores de contenido, son músicos y son dos cosas muy distintas. Lo que vimos es que lo que se critica a los músicos es que tienen comunidades de fans muy potentes, que generaban mucho contenido e interacción a su alrededor y de las cuales ellos no tenían ningún tipo de control. Entonces nos preguntamos: ¿por qué no nos centramos en darles herramientas para que puedan gestionar y ordenar a sus fans para tener un engagement y un royalty mayor con ellos? Y así fue como surgió Cookie», afirma Pepe del Río, cofundador de la plataforma.

Mediante suscripciones a la comunidad de sus artistas favoritos, los fans pueden disfrutar de contenido exclusivo -que sólo puede encontrarse en esta plataforma-, hablar con ellos a través de un canal privado, acceder a eventos y beneficios, y disfrutar de un espacio único dónde interactuar y compartir contenido con otros fans. Una idea potente que en sus inicios partió con la financiación propia de Pepe del Río y que posteriormente consiguió captar a grandes inversores de la industria musical.

Ahora, poco más de un año después y con el éxito que define a las grandes ideas, los fundadores tienen como objetivo llegar a distribuir cerca de un millón de dólares entre los artistas que se vayan incluyendo en la app para finales de este año y para y para el año que viene. «Lo ideal sería llegar a facturar en torno a los siete u ocho millones de dólares» apunta.

Sin embargo, no sólo hay objetivos económicos, también los hay sentimentales. Pepe del Río, que se define como un músico frustrado y que en su adolescencia intento fundar -sin mucho éxito- varios grupos, tiene un artista al que personalmente le encantaría tener en su plataforma. «Todo esto es por una artista en concreto. Yo soy un fan loco de Slash, el gran guitarrista de Guns N’ Roses. Entonces diría que si Slash se mete en Colkie yo disfrutaría como un fan más de los que hay en nuestra plataforma» afirma.

Ver como los artistas se integran, se vuelcan con sus fans y comprenden y valoran la importancia de crear una comunidad, no sólo por el rédito económico que se pueda generar, sino también por el valor añadido que supone la interacción entre artistas y fans para una experiencia completa, es lo que da vida a esta startup creada por y para la música.