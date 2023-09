El vicepresidente español del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha declarado este viernes durante una entrevista en la cadena radial Cope que el banco central no descarta que se comience un recorte de tipos de interés a partir de junio de 2024.

«Es una apuesta [de los mercados], puede que sea correcta, puede que no sea correcta, va depender de muchísimos factores», ha señalado De Guindos, que ha hecho hincapié en el mensaje del BCE de que se ha llegado a un nivel de tipos que si se mantiene el tiempo necesario, será una «aportación muy importante» durante los próximos trimestres para devolver la inflación al entorno del 2%.

De hecho, el ex ministro español de Economía ha admitido posteriormente que, con el nivel actual, «hay una posibilidad alta» de que «en un periodo de tiempo no muy largo» la inflación se controle. No obstante, De Guindos se ha mostrado cauteloso, ya que es importante vigilar la evolución de las proyecciones y cómo las subidas de tipos se transmiten a los mercados financieros.

De su lado, De Guindos ha rechazado las críticas de quienes se muestran contrarios a las subidas de tipos de interés por encarecer las hipotecas, ya que la inflación es el «mal superior» para los ciudadanos «de renta reducida» por reducir su capacidad adquisitiva.

«Si nosotros no hiciéramos nada, nos encontraríamos fundamentalmente con que la inflación se dispararía, habría inmediatamente unas expectativas de inflación absolutamente desmadradas», ha asegurado.

Economía y deuda

Según De Guindos, el primer semestre de la economía española ha sido «relativamente bueno», si bien el segundo trimestre ha sido más «flojo» en línea con el resto de la economía europea, como es el caso alemán.

Aun así, el vicepresidente del BCE ha reseñado que la economía española, por el momento, es «muy competitiva», dado su componente exportador, y cuenta con un sistema bancario saneado.

Sobre la posible condonación de deuda a las comunidades autónomas, De Guindos ha afirmado que, al producirse entre administraciones públicas, es «neutra» desde el punto de vista del conjunto de la deuda, aunque sí que produce «un beneficio extraordinario a los que se ha perdonado la deuda y una pérdida extraordinaria a los que han perdonado la deuda».

Sin embargo, ha recordado que llevar a cabo una condonación general no favorecerá a todos por igual, ya que la situación de las distintas regiones «no es idéntica».

En cualquier caso, De Guindos ha apuntado a que es «importante tener un Gobierno con capacidad de actuación» para elaborar presupuestos y decidir sobre «determinados proyectos de inversión», máxime ante «retos» como la desaceleración europea y mundial o el repunte de los precios del petróleo.

Mecanismo Único de Supervisión

Por otra parte, el ex ministro también se ha referido a la cuestión del nombramiento al frente del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), sobre lo que ha afirmado que «no sabe qué hará el Parlamento Europeo» tras la nominación por parte del BCE de la candidata alemana, Claudia Buch, para dirigirlo.

Con anterioridad, el Parlamento valoró a la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, como preferible por contar con más experiencia supervisora previa. El Parlamento Europeo deberá ratificar la decisión del instituto emisor.