Las ayudas para incentivar la compra de coches eléctricos no están teniendo el resultado esperado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, sobre todo, no están tirando lo suficiente del mercado como para evitar que España se encuentre a la cola de la transición de los motores de combustión a los de ‘cero emisiones’. Esto se debe, en parte, a que las subvenciones están tardando en llegar entre uno y dos años a las cuentas de los consumidores porque no se aplican de forma directa en el momento de la compra. Una fórmula que el sector de la automoción ha pedido al Gobierno que cambie para dar salida a la amplia gama de modelos que tienen las marcas con este tipo de propulsión.

Una petición que ha hecho, expresamente, el director general de Renault España, Sebastián Guigues, en una entrevista para OKDIARIO en el marco del Salón del Automobile de Barcelona, en la que el directivo francés ha destacado los grandes planes del fabricante en España para los próximos años y se ha mostrado optimista con las previsiones de venta para este 2023.

Pregunta: ¿Cómo se presenta 2023 para Renault?

Respuesta: El 2023 es el tercer año de nuestro plan estratégico que apuesta por pasar del volumen al valor con un plan de producto muy potente que ya estamos consolidando, sacando productos muy chulos, muchos de ellos fabricados en España.

Como el nuevo Renault Espace, que por primera vez se fabrica en España, concretamente en la fábrica de Palencia. También renovamos el Clio, que se trata de un super ventas en este mercado, todos tenemos una buena historia con un Clio y renovamos este coche tan querido por los españoles. Estas son las dos principales novedades de la primera mitad de año, porque luego vendrán más cosas.

«El punto débil en el tema de electrificación son los puntos de recarga»

P: ¿Cuál es la estrategia de electrificación de la compañía?

R: La electrificación es fundamental en nuestra estrategia. Acordaros que hace 12 años, cuando Tesla ni existía, Renault ya fabricaba coches eléctricos. De hecho, somos pioneros y líderes, ya que no hay otra marca que tenga más coches eléctricos circulando por el mundo con 10.000 millones de kilómetros de experiencia.

Pero la electrificación no sólo es coche eléctrico, también es coche híbrido e híbrido enchufable y ahí creo que Renault tiene un gran producto con su tecnología E-Tech, que es una tecnología que desarrollamos partiendo de la Fórmula 1, es decir, coches térmicos con una batería que ayuda a bajar el consumo y las emisiones. Coches muy eficientes con precios asequibles. Coches muy agradables de conducir, coches con etiqueta ECO de la DGT, coches que emiten menos de 120 gramos de CO2, es decir, coches que no pagan impuestos. Una tecnología muy adaptada a la transición ecológica ordenada.

P: En España, ¿qué mix de ventas teneís entre motores térmicos y eléctricos?

R: En España, aproximadamente, el 30% de nuestras ventas son de coches electrificados. De hecho, somos la tercera marca en ese ranking de coches electrificados: híbrido, híbrido enchufable y eléctrico que más vende. Ese porcentaje está subiendo principalmente gracias a la buena oferta de coches híbridos más que eléctricos, pero no sé si las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) están influyendo, aunque lo que sí que es cierto es que la gente está empezando a entender, especialmente con la tecnología híbrida, que hay un ahorro de energía, un ahorro de emisiones y es una buena oferta.

P: ¿Realmente está España preparada para la electrificación?

R: Probablemente, el punto débil en el tema de electrificación son los puntos de recarga. Somos un país con una geografía bastante extensa y España no es Luxemburgo, Bélgica o Portugal, por lo que nos está costando poner instalaciones en todas las esquinas del territorio español. Seguramente es el principal freno a la expansión de los coches eléctricos. Eso, y, obviamente, que son coches caros, coches de 45.000, 50.000 o 55.000 euros.

P: ¿Ayudaría a incentivar la demanda la puesta en marcha de ayudas mayores?

R: Yo creo que aparte de incentivos mayores, que eso, siempre ayudaría, lo que necesita el mercado español son que estos sean más directos. Tenemos un plan Moves III dotado de 7.000 euros, que es mucho dinero, pero que tarda entre uno y dos años en llegar. Es decir, tú como consumidor, si te vas a comprar un coche eléctrico en España, tienes que adelantar ese dinero.

Por supuesto que es una ayuda, pero ayudaría mucho más al consumidor que ese dinero esté disponible en el momento de la compra.

P: ¿Qué previsiones tenéis para 2023?

R: Enero, febrero y marzo han sido meses muy buenos o bastante buenos. Abril ha estado más parado, pero hay que acordarse de que este año Semana Santa ha caído en abril y eso distorsiona mucho los números. Por su parte, mayo no empieza mal.

Yo creo que si le preguntas a los menos optimistas te dirán que en el mercado español se venderán algo menos de un millón de coches, pero si nos preguntas a los más optimistas, te contestaremos que algo más de un millón de coche. Con lo cual parece ser que se va a jugar el partido en torno al millón. Esto no es un buen mercado, ya que España está preparado para vender 1,2 millones de coches, pero con un millón sí hablaríamos de un mercado de recuperación.

P: ¿Os preocupa como cerrará el ranking de ventas este año?

R: El ranking es el resultado del trabajo bien hecho o no. No tiene que ser un objetivo, con lo cual nosotros estamos centrados nuestro plan de vender con valor. Y el ranking, una vez más, es la consecuencia de que quizás, en algunos años, si hacemos muy bien nuestro trabajo estemos arriba del todo.