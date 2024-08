Las grandes fortunas españolas no confían en la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell y, a 30 de junio, no tienen acciones de estas dos entidades en sus vehículos de inversión. BBVA anunció el 9 de mayo una OPA hostil por el Sabadell mediante un canje de acciones de una de nueva emisión por cada 4,83 títulos de Sabadell. La operación liderada por Carlos Torres, presidente de la entidad vasca, no ha despertado el interés de las grandes fortunas. Y las sicav de Alicia Koplowitz, la familia Del Pino o Torrenova, de Banca March, no han comprado acciones de los bancos.

Morinvest, sicav de Alicia Koplowitz, es una de las grandes del país. A cierre de junio acumula casi 716 millones de euros. Gestionada por BBVA Asset Managment, no tiene acciones ni de Sabadell ni de BBVA. En el primer semestre del año se ha desprendido de 567.000 euros que tenía en bonos de Sabadell y de 490.000 euros que atesoraba en bonos de BBVA.

Allocation Sicav, el vehículo inversor de la familia Del Pino, fundadora y propietaria de Ferrovial -aquí no está Rafael Del Pino, presidente de la constructora- suma más de 586 millones de euros a cierre de junio. María y Leopoldo Del Pino, los dos hermanos que están en la sicav, accionistas de Ferrovial, no tienen acciones de las dos entidades a través de Allocation.

La sicav de la familia Alierta -César Alierta falleció en enero-, Lierde, que cuenta con 139 millones de euros de valor a cierre de junio, tampoco ha apostado por las acciones de ninguno de los dos bancos. Mientras, Torrenova de Inversiones, la principal sicav de Banca March, ha vendido en este primer semestre del año 5,1 millones de euros que tenía en bonos del Sabadell.

En cambio, el histórico inversor indio Ram Bhavnani sí ha apostado a BBVA y Sabadell algo de sus inversiones a través de la sicav Bombay Investment. Atesora 1,9 millones de euros en acciones de BBVA y 3,5 millones en bonos, y 90.000 euros en acciones y 2,1 millones en bonos de Sabadell.

A tenor de las inversiones de las sicavs de las grandes fortunas del país, la operación hostil de BBVA sobre Sabadell no ha despertado gran interés. Como le ocurre al mercado, cada vez es mayor la sensación de que no tiene atractivo. Banco Sabadell ha cerrado este viernes a 1,78 euros, ligeramente por debajo del precio que marcaba el banco que preside Josep Oliu el 8 de mayo, día previo al anuncio de la OPA: 1,80 euros.

La oferta de BBVA, con canje de acciones, suponía valorar los títulos de Sabadell en 2,12 euros, por lo que aún está lejos del valor de la OPA. Además, BBVA cerró su cotización el pasado viernes a 8,90 euros, frente a los 10,29 euros que marcaba el 8 de mayo, día previo a la OPA. Esa pérdida de valor implica una pérdida de dinero para los accionistas de Sabadell, ya que la oferta es un canje de acciones, sin dinero en efectivo. Es decir, para los accionistas de Sabadell ahora es menos atractivo que antes aceptar la oferta de BBVA.

Además, hay que tener en cuenta que el Gobierno está en contra de la operación, lo que implica que podría vetar una posterior fusión entre los dos bancos o que ejerza presión sobre la CNMC para que se oponga a la operación. Y también hay dudas entre los analistas sobre los cálculos que ha hecho BBVA de las sinergias de la operación, cuestionadas por el propio Sabadell.

De momento, los organismos reguladores están analizando la operación, al igual que el Banco Central Europeo (BCE). CNMC y CNMV tienen que pronunciarse sobre la viabilidad y la competencia que quedaría en el sector en caso de fusión.