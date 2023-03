Los grandes bancos estadounidenses anuncian el rescate del First Republic por 28.000 millones

Los principales bancos estadounidenses han anunciado oficialmente que van a rescatar de forma conjunta al californiano First Republic Bank con una inyección de 30.000 millones de dólares, unos 28.000 millones de euros al cambio. Nada más hacerse público este anuncio, las acciones de la entidad rescatada se han recuperado un 11,42%, tras unas caídas por la mañana cercanas al 30%.

Según el comunicado hecho por los grandes bancos, «Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo anunciaron hoy que cada uno realizará un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares para First Republic Bank. Goldman Sachs y Morgan Stanley harán cada uno un depósito no asegurado de 2.500 millones de dólares, y BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank hará cada uno un depósito no asegurado de 1.000 millones de dólares».

El californiano First Republic se ha situado bajo los focos tras el colapso del SVB al extenderse el temor a que otros bancos regionales puedan sufrir la misma suerte. Los clientes han sacado miles de millones en depósitos del First Republic en los últimos días, aunque de momento ha parado el golpe con una inyección de liquidez de 70.000 millones por parte de la Reserva Federal y el citado JP Morgan.

Para agravar los temores, Standard & Poor’s rebajó su calificación crediticia a la categoría de bono basura, lo que añade más incertidumbre sobre su futuro.

First Republic era la envidia de la industria financiera: sus clientes son de alto patrimonio y empresas, sobre todo en las dos costas de Estados Unidos. Así, por ejemplo, ha concedido enormes hipotecas a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Y tenía una tasa de morosidad muy baja, dada la elevada calidad crediticia de estos clientes. Tenía 213.000 millones de activos al cierre de 2022.

Su beneficio creció el año pasado, pero las subidas de tipos de la Fed le han hecho mucho daño, y sus clientes ricos ya no se fían de tener grandes sumas de dinero en cuentas corrientes. En EEUU, sólo están garantizados los depósitos inferiores a 250.000 dólares.