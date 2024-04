El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que «nos parece importante destacar que la libertad de prensa y la independencia judicial son partes clave de nuestra democracia, en eso estamos todos de acuerdo», en referencia a las amenazas sobre estos ámbitos lanzadas por Pedro Sánchez en su comparecencia del lunes.

En la presentación de los resultados del primer trimestre de CaixaBank, Gortázar ha subrayado que «los mercados en últimos cinco días han mantenido un curso en que estos acontecimientos no han tenido impacto. La visión de la situación política en España desde hace tiempo es de una cierta dificultad porque hay un Gobierno de coalición que necesita el apoyo de otros partidos, una situación de menos estabilidad de la que nos gustaría a todos».

«Pero ya pasó en 2019 con la repetición de las elecciones, y la economía salió adelante con crecimientos superiores a la UE y una buena evolución de la prima de riesgo. Se han separado los acontecimientos políticos del día a día de la marcha de la economía y los mercados», ha añadido confirmando así la «italianización» de España que ha publicado OKDIARIO.

«A todos nos gustaría en momentos como el actual, con asignaturas pendientes como la mejora de la productividad y la consolidación fiscal, tener grandes consensos y mayorías suficientes para acometer reformas estructurales. Pero cuando no se tienen, estamos sabiendo encontrar caminos para salir adelante», en su opinión.

Preguntado por estas reformas, ha explicado que «hay que pensar qué cosas hay que hacer; por ejemplo, el gobernador ha avisado desde el covid que hay que buscar un camino de consolidación de la situación fiscal a medio y largo plazo. Y hacerlo por amplia mayoría, para no estar al albur de los cambios en las elecciones. Si miramos a Portugal, vemos sus cifras con sana envidia, la deuda ya baja del 100%. Reducir la deuda y el déficit público son objetivos compartidos, no sólo porque lo pida Bruselas, sino porque seremos capaces de reaccionar a situaciones difíciles como en la pandemia».

También ha destacado el «bajo crecimiento de la productividad, hay un gap con la UE que no acabamos de cerrar. Se necesitan políticas para favorecer a las pymes para crecer, ahora más bien hay penalizaciones a las empresas grandes que son el doble de productivas. Hay muchas cosas que hacer».

El CEO de CaixaBank también se ha referido al principal choque de la banca con el Gobierno: el impuesto que inicialmente era temporal y que ahora el Ejecutivo quiere prolongar indefinidamente.

«Hay una propuesta de prorrogarlo, pero no depende de nosotros. Ya hemos explicado que no está justificado por una rentabilidad exagerada. Que no hay beneficios extraordinarios es un hecho, no se puede discutir. Y tiene otras consecuencias: no es universal, no es deducible (y es difícil justificar por qué) y está referenciado a los ingresos y no a los beneficios, con lo que corremos el riesgo de que en un entorno de dificultad las entidades tengan que pagar la carga sin rentabilidad. Pero si se prorroga cumpliremos nuestras obligaciones».