El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que devolver a Bruselas dinero adjudicado de los fondos europeos para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del automóvil por el retraso en su puesta en marcha ante la mala gestión del Ministerio de Industria y los cortos plazos impuestos por la Comisión Europea (CE). El principal problema es que el tiempo juega en contra del Ejecutivo. Ya ha llegado al ecuador del programa y aún le quedan por repartir más del 70% del dinero entre los fabricantes automovilísticos para lo que cuenta con menos de tres años, con el 30 de septiembre de 2025 como último día.

Así lo confirma una automovilística involucrada en el proyecto en conversaciones con este diario que explica que «el Gobierno ya reconoce que tendrá que devolver parte del dinero adjudicado para el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, una realidad que las empresas vimos desde que se comenzaron a registrar los primeros retrasos en la puesta en marcha de las ayudas para dinamizar la transición hacia el coche de cero emisiones aprobadas en junio de 2021».

«Casi un año y medio después sólo se ha repartido el 30% del total y aún quedan 2.000 millones de los fondos, buena parte de los cuales se repartirán en la segunda fase que ha anunciado el Ejecutivo y de la que hay dudas que se pueda articular antes de que acabe el plazo», añaden las citadas fuentes.

Desde que el Ministerio de Industria enviará a Bruselas los papeles para poner en marcha el PERTE del vehículo eléctrico, uno de los principales problemas que se ha encontrado, olvidando que el primer borrador que era un traje a medida para el proyecto de Volkswagen en las plantas de Navarra y Martorell, es el poder compatibilizar los plazos exigidos por la Comisión Europeo (CE) y los planes de los fabricantes en materia de electrificación para ejecutar las inversiones en las fábricas.

Inversiones sí, pero no sin dinero público

Las ayudas previstas en esta orden tienen un plazo máximo de realización hasta el 30 de septiembre de 2025. Fecha en el calendario que no coincide con los planes que tienen las grandes automovilísticas que producen en España, como es el caso de Ford, Stellantis o Renault, que han tenido que renunciar a una parte del maná europeo y para los que, según el Ministerio de Industria, se está diseñando la citada segunda fase del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. No obstante, los directivos de las compañías ya han dejado claro a Pedro Sánchez, a través de sus homólogos en España, que no habrá inversiones en las fábricas sin apoyo público.

«El Gobierno está estudiando todas las vías para que no se pierda ninguna de las inversiones a las que optan las plantas de automóvil en España», explican fuentes de la cartera de Reyes Maroto -hasta abril porque deja su cargo para ser candidata a la alcaldía de Madrid-, que no han querido dar detalles a este diario de cuáles son los planes y sí serán con dinero de Europa o se tratará de un proyecto de país.