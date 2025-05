El Gobierno te regala hasta 200€ al mes por hijo: así puedes solicitar la Prestación Universal por Crianza

En el Gobierno de Pedro Sánchez han llegado a un acuerdo para sacar adelante la Prestación Universal por Crianza. Esta ayuda está destinada a los padres con hijos menores de 18 años y la podrán solicitar todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos anuales. La nueva paga de 200 euros al mes por hijo menor está supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la Prestación Universal por Crianza.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una nueva ayuda económica destinada a todas las familias que tiene como objetivo alejar a los menores del riesgo de pobreza. Prestación Universal por Crianza es el nombre de la nueva paga de 200 euros mensuales (2.400 al año) para los padres con hijos menores de 18 años. Esta ayuda será de 200 euros por hijo y, para ser beneficiario de ella, no es necesario cumplir con unos requisitos de ingresos.

El aparato de SUMAR del Gobierno ya ha celebrado la aprobación de esta nueva ayuda con la intención de que salga adelante durante el año 2025, pero para ello se tendrán que aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Después de que las cuentas de 2023 se prorrogan en 2024 y también en 2025, Pedro Sánchez y compañía no renuncian a sacar adelante la partida presupuestaria. Pese a que esto parece difícil vista la falta de apoyos con la que cuenta el Ejecutivo, el presidente del Gobierno se mostró esperanzado hace unos días en una comparecencia pública.

«No renunciamos. Lo que hacemos es trabajar con ellos. No nos rendimos. Por supuesto que queremos aprobarlos», dijo en su día un Pedro Sánchez que sigue con un Gobierno a la deriva camino de las elecciones de 2027. Por su parte, desde el Partido Popular dejaron claro hace unos días en el Senado que «no presentar los Presupuestos es privar al pueblo español de su derecho democrático». «Los Presupuestos Generales del Estado no son una opción, son una obligación constitucional, y Pedro Sánchez ha fallado no solo al Congreso, ha fallado a los españoles, porque gobernar es asumir responsabilidades», dijeron María Salom y Arenales Serrano en el Senado.

Requisitos para la Prestación Universal para la Crianza

A la espera de los Presupuestos Generales del Estado, en el Gobierno ya han aprobado una nueva ayuda económica de la que aún no se conocen los requisitos y cómo solicitarla. Sí que se ha filtrado que la Prestación Universal por Crianza la podrán solicitar todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingresos. Puede que se fijen unos ingresos mínimos para que los primeros destinatarios sean los que más lo necesitan.

Como sucede con otras ayudas, los otros requisitos tendrán que ver con la obligatoriedad de residir en España y el más importante: tener hijos menores de 18 años. La Prestación Universal por Crianza también será compatible con otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o el resto de subsidios que ofrece el SEPE.

Una vez se apruebe de forma definitiva la Prestación Universal por Crianza, se habilitarán los canales para poder solicitar la ayuda. Todo indica que se podrá reclamar a través de la sede electrónica de la Seguridad Social y se tendrá que aportar de forma imprescindible el libro de familia.

El Gobierno celebra la ayuda.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, celebró en su día la aprobación de esta ayuda porque «reducir la jornada laboral e instaurar un nuevo derecho como la prestación universal por crianza va a permitir que haya una mayor redistribución de la riqueza y también del tiempo en nuestro país».

Yolanda Díaz también dejó claro en su día que «son acciones que hacen avanzar la democracia y que planteamos como auténticas políticas de Estado» y que abren «un horizonte de más bienestar para nuestro país». La vicepresidenta segunda dejó claro que «la gente quiere vivir, no sobrevivir» y que «el tiempo para uno mismo, para la familia y para los cuidados no puede ser lo que sobra de la jornada laboral».