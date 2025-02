La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso carga con dureza contra la quita de deuda presentada por María Jesús Montero para favorecer los intereses de los «independentistas en Cataluña» en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): «No vamos a negociar nada que signifique que el resto paguemos las deudas de los independentistas catalnes, ladrones y caraduras».

La posición de los de Ayuso es clara de cara al CPFF de este miércoles, y no son los únicos. La fórmula ideada por Montero tiene como objetivo claro beneficiar a Cataluña, en primer lugar, y a Andalucía, después, en tanto que la propia ministra de Hacienda piensa ya en su futuro como candidata a la presidencia andaluza.

Las famosas tres fases de la quita de deuda no resultan de forma homogénea, sino que primero eliminan a las comunidades autónomas que se desea y, después, se continúa condonando deuda con criterios absolutamente arbitrarios. De esa manera, Madrid será la región donde menos caerá el endeudamiento y, por lo tanto, la que menos alivio tendrá en cuanto a los intereses de su deuda.

Óscar López, como ministro de Función Pública pero pensando en la guerra frente a Ayuso, ha dejado caer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno perdona 8.000 millones a Madrid, y que no entiende la queja si te perdonan deuda. «Es lo mismo», argumenta el ministro, «que si me quejo porque me perdonan la hipoteca».

Pero nada más lejos de la realidad. Madrid no lamenta que le perdonen deuda, aunque los motivos sean absolutamente políticos y no financieros, sino que lamenta que la condonación de deuda se haga de forma desigual y, además, traslade la carga al Estado, «con lo que lo pagarán el conjunto de los españoles».

Fuentes del Ejecutivo madrileño trasladan a OKDIARIO que votarán «en contra de esta quita de deuda y del acuerdo vergonzoso con los independentistas», y van más allá en esa crítica al llamar «ladrones y caraduras» a esos mismos independentistas.

La quita de deuda de Montero

La primera fase de la quita de deuda anunciada por María Jesús Montero se calcula en base a la población sobre la deuda total, de manera que puede considerarse, en cierta medida, algo justo desde el punto de vista de que sea una condonación de deuda equitativa. En realidad, el criterio está sacado de las quitas que se hicieron durante la crisis de deuda de 2012, y es un sistema que se diseñó en tiempos del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es imperfecto, y supone una condonación de deuda desigual, porque premia a quien peor gestionó, pero utiliza un criterio común.

La Fase 1 perdona el mismo volumen de deuda a todas las comunidades autónomas, por lo que quienes tienen menos deuda, ven como sube el porcentaje de habitantes por deuda.

Por tenerlo claro. Si tienes 100 de deuda y 10 habitantes, suponen el 10%. Si la deuda pasa a ser de 50 y siguen los 10 habitantes, la ratio sube al 20%. Crece el número de habitantes respecto a deuda. Si se supera el 19,3% se pasa a Fase II. Si no, ya no te perdonan más deuda.

Y ahí es donde viene el problema. Por debajo del ratio del 19,3% quedan apenas cinco CCAA, entre las que destaca Cataluña, que en la Fase II es quien recibe el mayor montante para compensar.

El problema, el principal desajuste que convierte el reparto en desigual y que beneficia a Cataluña y a Andalucía porque así lo quiere María Jesús Montero, viene con las fases 1 y 2 del sistema de quita de deuda.

La Fase 3 implementa otras dos correcciones a las comunidades que hayan llegado hasta ahí. La primera se basa en la infrafinanciación, es decir, en el hecho de que algunas CCAA reciben menos fondos de los que aportan al PIB según su crecimiento y el número de habitantes que tienen. Esto beneficia sobre todo a Andalucía, donde Montero quiere lograr votos de cara a presentarse para liderar esa comunidad en las próximas elecciones autonómicas. El ajuste de la infrafinanciación cuesta 11.506 millones al Estado en esta quita de deuda.

El otro ajuste de la Fase 3 consiste en premiar a las comunidades que subieran el IRPF entre 2010 y 2022. Que este ajuste se produzca en la Fase 3 y no antes, es para evitar que los que tienen poca deuda pero subieron el IRPF se benficien. Este punto beneficia particularmente a Cataluña.