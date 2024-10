Joan Batalla, presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigas), organización que representa a las gasistas españolas, afirma que es «necesario un desarrollo normativo» por parte del Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) para que «el acceso a los gases renovables como el biometano o el hidrógeno» verde puedan «ser una realidad». Así lo ha afirmado el representante durante el Foro Industria Electrointensiva: Impulsando el Futuro organizado por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) al que ha asistido OKDIARIO.

El representante de las gasistas ha explicado que existen «nuevos vectores energéticos como los gases renovables, el hidrógeno verde o el biometano sintético» que van a permitir «avanzar en la descarbonización del sector del tejido productivo». Sin embargo, la implementación exacta de estas nuevas fuentes aún está por definir.

Batalla ha asegurado que, ante esa situación, es necesario «nivelar las reglas de juego» en el ámbito europeo, pero también realizar acciones a nivel nacional: «Tenemos que saber qué le podemos pedir al Ministerio de Transición Ecológica, porque la política energética recae donde recae, y qué le podemos pedir a la Comisión Nacional de Energía (CNE)».

El presidente de la patronal gasista afirma que «en este último año» ha habido una «intensa actividad normativa regulatoria a nivel europeo» que tenía como objetivo «la necesidad de avanzar de forma decidida en ese proceso de descarbonización».

Las gasistas sobre el hidrógeno verde

Así, estos cambios han provocado la necesidad de que se elabore «un desarrollo normativo» para saber «como implementar» el gas natural o el hidrógeno renovable: «Tenemos que avanzar de forma decidida en un procedimiento de conexión y de acceso de los gases renovables, el biometano y el hidrógeno».

Es decir, las gasistas piden «definir esas reglas de juego para que» esas fuentes energéticas «puedan ser una realidad» y piden, también, una «reforma del mercado eléctrico». Además, Batalla recuerda que todo esto debe realizarse «en beneficio del conjunto del tejido productivo industrial, que sufrirá el tema de cómo conciliar» la transición ecológica con la producción.

En definitiva, el representante considera que el Gobierno debe elaborar «planes de acción específicos» y «poner encima de la mesa una política industrial» que explique como llevar a cabo «la transición ecológica, la sostenibilidad y la transformación digital».

Para ello, Batalla considera que los reguladores como la CNMC deben de operar con «transparencia y agilidad», algo que debe hacerse con «la participación desde los diferentes actores en la toma de decisiones», es decir, teniendo en cuenta la opinión de las industrias afectadas de forma activa: «Tenemos que potenciarlo, sobre todo, para que los grandes expertos del sector puedan tener un papel, no tanto de asesoramiento, sino consultivo a la hora de formular peticiones razonadas encaminadas a conciliar sostenibilidad y competitividad». Por tanto, las gasistas consideran que las decisiones tienen que tomarse «de forma ex ante y no ex post en el proceso de consulta pública».

El Informe Draghi

En cuanto al Informe de Draghi y a la pérdida de competitividad, Batalla asegura que «el sector podría haber llegado a las mismas conclusiones», por lo que lo importante no es lo que dice, sino «quién lo dice»: «Tiene un gran valor y es muy sólido».

José Antonio Jainaga, presidente de AEGE, en esa línea, ha afirmado en el mismo evento que «la pérdida de competitividad en Europa señalada en el Informe de Draghi» se «agudiza en España», por lo que considera que el estado del sector español es peor que el del europeo.

«En el ámbito nacional», explica el empresario, «el debate de la demanda cobra fuerza». «Hasta ahora, el foco de las actuaciones se ha estado centrado en dar entrada a una cantidad ingente de unidades de generación renovable para acelerar el proceso de descarbonización, una apuesta que, por supuesto, compartimos. Sin embargo, es ahora cuando empezamos a ver que esa carrera pierde su sentido y del otro lado no hay nadie para consumir esa producción. En España la demanda ha caído un 9% en los últimos cinco años y nos encontramos en niveles inferiores a los de hace dos años», desgrana el presidente de la patronal de la industria electrointensiva.