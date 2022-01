El sector de la automoción se enfrenta a importantes retos este 2022 debido al aumento de la fiscalidad por la entrada en vigor de la normativa europea WLTP y la falta de abastecimiento de piezas derivada de la crisis de los semiconductores. Volvo Cars prevé aumentar su presencia en el mercado español este ejercicio tras crecer más de un 60% en los últimos cinco años. No obstante, el fabricante automovilístico avisa de un impacto en las matriculaciones en España porque el 26% de la gama está afectada por el nuevo impuesto de matriculación. OKDIARIO entrevista a José María Galofre, consejero delegado de Volvo Cars España, para conocer a que retos se enfrenta la compañía.

Preguntas: ¿Va a tener impacto la subida del impuesto de matriculación en las ventas?

Respuesta: Es evidente que el incremento medio de los precios entre un 5% y un 8% tendrá impacto en las ventas, en un momento que es fundamental acelerar la recuperación económica de nuestro país. El objetivo fundamental sigue siendo la reducción de CO2 por ser parte de los gases que afectan al calentamiento global. Y creemos que debido a las restricciones y al aumento del teletrabajo estos años, la utilización del automóvil se ha reducido más de un 30%, y con ello las emisiones por combustibles fósiles.

Por ello, es el momento de apostar por un rejuvenecimiento del parque hacia vehículos más sostenibles. Pero asimismo, evitar que haya un mayor coste debido a los nuevos impuestos de matriculación.

P: ¿En cuánto lo cuantificáis este impacto?

R: Respecto a la cuantificación del impacto, es difícil determinar este impacto ya que no hay una formula clara sobre la función de elasticidad del sector del automóvil. Pero los estudios anteriores que se hicieron sobre el impacto de este incremento de precios lo cuantificaban en más de 50.000 unidades.

P: ¿A qué porcentaje de la gama os afecta?

R: El 26% de nuestra gama se ve afectada por el nuevo impuesto de matriculación.

P: ¿Cuánto tiene que pagar de media un cliente de Volvo por el impuesto de matriculación?

El 80% de nuestros vehículos están en el tramo de 0% y 4,75% ya que, en nuestra marca, el porcentaje de eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, suponen el 80% de nuestras ventas, y para este año 2022 los vehículos enchufables supondrán casi la mitad de nuestro mix.

P: ¿Habéis solicitado al Gobierno que frene este alza fiscal?

R: Desde nuestra asociación ANFAC se presentó al Gobierno de Pedro Sánchez nuestra hoja de ruta y las actividades y ayudas que creíamos fundamentales para lograr el rejuvenecimiento del parque, una mayor sostenibilidad en nuestra movilidad y aumentar la infraestructura de carga tan necesaria para nuestro desarrollo sostenible.

P:¿Están registrando vuestros clientes dificultades a la hora de solicitar las ayudas para el plan MOVES III?

R: Nos encargamos en nuestro proceso comercial de gestionar a nuestros clientes la ayuda del plan MOVES para que no represente ninguna dificultad para ellos. En el plan MOVES III está siendo más sencillo que los planes anteriores donde ciertas regiones tardaron en activarlo, terminándose el presupuesto sin poder lanzarlo.

P: ¿Cuáles están siendo las principales barreras a la hora de pedir estos incentivos?

R: Barreras administrativas son todas. Nuestra red de concesionarios necesita la colaboración de un gestor profesional para todo el papeleo burocrático. E incluso, no olvidar que la solicitud debe realizarse antes de hacer un pedido, con lo que además se retrasa la venta.

P: ¿Hay clientes que hayan preferido no solicitarlas por el lío burocrático que suponen?

R: No, ya que representa una buena ayuda para hacer más accesible la renovación a vehículos más sostenibles, pero sí que es verdad que tenemos las quejas de los clientes por el procedimiento burocrático y por conocer que debe incluirlo en su declaración del IRPF, no entendiendo que no esté exento.

P: ¿Cuántas pedidos de 2021 tenéis pendientes de entregar por el impacto de la crisis de los semiconductores?

R: Nuestra cartera de clientes representa entre 2/3 meses de entregas, similar a los años anteriores, aunque cada año mayor en volumen ya que en los últimos 5 años Volvo ha incrementado más del 60% su penetración en el mercado.

Es verdad que durante los últimos meses del año pasado y primeros meses de este año, se nos están alargando los plazos de entrega y nuestros clientes son conscientes de la situación global de retrasos en la fabricación de semiconductores por lo que el aumento en el plazo de entrega en alrededor de 2 meses sobre los plazos anteriores, se están aceptando por parte de nuestros clientes y en aquellos casos donde existan problemas por la necesidad de su nuevo vehículo, desde la red de concesionarios se ofrecen vehículos alternativos del stock físico de nuestros concesionarios a nivel nacional.