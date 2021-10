La situación ahora «es más clara» tras la rectificación del Gobierno e Iberdrola mantendrá las inversiones previstas en España. Este es el mensaje que ha lanzado el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, este miércoles durante la conferencia con analistas para presentar los resultados del tercer trimestre de la eléctrica. Galán ha recordado que Iberdrola nunca ha dejado de invertir en España y este año es el país donde más se ha incrementado la inversión, un 20% más que en el mismo periodo de 2020.

Galán ha insistido en que la compañía no ha cambiado sus perspectivas de inversión en España y, pese a la preocupación que las medidas del Gobierno crearon en los inversores, Iberdrola no ha dejado de invertir en España. Iberdrola sólo pide «una política clara para cumplir los planes que tenemos», ha dicho Galán, que ha indicado que al ser ahora la situación «más clara», los «planes no se modifican y seguiremos en la misma línea».

Preguntado por la ausencia de Iberdrola de la última subasta de renovables en España, que algunos asociaron al enfrentamiento con el Gobierno por la minoración de beneficios, ha dicho que la compañía está ya metida en muchas construcciones sin verse obligada a ir a subasta, si bien ha reconocido que en España, donde tienen 1.600 MW en construcción, están cortos en capacidad, al vender más de lo que producen, y están interesados en construir más instalaciones.

Minoración de los beneficios

El presidente de Iberdrola ha dicho que espera que el impacto de la minoración de beneficios que se aplica en España desde mediados de septiembre en las cuentas de la compañía no se mantenga en los próximos meses después de las nuevas medidas introducidas este martes por el Gobierno.

Según los resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año que ha presentado hoy la eléctrica, el real decreto-ley que se aprobó en septiembre ha restado 114 millones al beneficio neto de la compañía, que, en conjunto, ha caído un 10,2%, hasta los 2.408 millones. Galán ha señalado que el resultado bruto de explotación (ebitda) del negocio de Generación y Clientes ha caído un 45% por la subida de los precios de la energía que afecta a Reino Unido y España.

En España, el impacto ha sido mayor por esa minoración de los beneficios, ha indicado Galán, que ha vuelto a explicar que Iberdrola vende por anticipado la electricidad a unos precios fijos que son muy inferiores a los del mercado diario. Ha indicado que en España el aumento en los precios ‘spot’ afecta a 10 millones de clientes de la tarifa regulada, que sólo suponen el 10 % de la demanda eléctrica, ya que esta tarifa es sólo para potencias de hasta 10 kilovatios.

Galán ha señalado que si esos clientes están sujetos a la volatilidad del mercado es por un «diseño regulatorio» y ha señalado que un 76 % de la demanda eléctrica en España está protegida con contratos a precio fijo.

Galán ha explicado a los analistas que este martes el Gobierno español aclaró que la energía no vinculada al mercado ‘spot’ o diario será excluida de la minoración de beneficios, lo que beneficia a Iberdrola, que vende toda su energía limpia, es decir renovable que no consume gas, a tipo fijo.

Ello ha generado a los 7 millones de clientes que se benefician de ellos un ahorro conjunto de 2.000 millones de euros respecto a lo que les hubiera costado en el mercado mayorista, ha añadido Galán, que ha destacado el esfuerzo que ha supuesto para la compañía que ha tenido que comprar energía en otros mercados a precios más bajos.

Ha añadido que han mantenido la tarifa a ese tipo de clientes con contratos fijos «hasta el momento» y ha explicado que los resultados se han visto afectados, al tener que comprar electricidad en el mercado por no tener suficiente producción. Para Galán, la exclusión de los contratos bilaterales o PPA de la minoración de beneficios es una mejora, al reducir el efecto negativo estimado inicialmente.