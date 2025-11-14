El gadget de Lidl tirado de precio para cocinar como un auténtico chef profesional esta Navidad

En estas semanas previas a la Navidad ya vemos como empiezan a aparecer los productos que muchos esperan todo el año: pequeños electrodomésticos que, sin costar un dineral, permiten lucirse en la cocina sin necesidad de hacer malabares. Y Lidl, que suele adelantarse a las compras navideñas, ha vuelto a colocar en el catálogo de su bazar online uno de esos gadgets que llaman la atención incluso a quienes solo cocinan lo justo. Se trata del cocedor sous vide, y que puede que no te suene de nada, o que no sepas para que sirve, pero que es una herramienta muy presente en restaurantes y cada vez más en hogares. Y ahora vuelve a estar a la venta en la cadena alemana con un precio más que tentador.

Lo curioso de este aparato es que, aunque parece algo muy profesional, cualquiera puede usarlo sin complicarse. Basta un recipiente con agua, una bolsa de vacío y seleccionar la temperatura. El resultado suele ser sorprendente: carnes que quedan tiernas por dentro, pescados que no se rompen, verduras que conservan sabor y textura. Es una forma de cocinar lenta y precisa que encaja muy bien en fechas donde hay más invitados de lo habitual. De hecho, Lidl lo lanza justo a tiempo para quienes buscan nuevas ideas para las cenas festivas de la Navidad sin añadir estrés a la cocina. Es un aparato pequeño, fácil de guardar y, sobre todo, mucho más económico que otros modelos del mercado. Por eso cada año que vuelve, se agota rápido y este no va a ser distinto, de modo que si deseas tenerlo, mejor que hagas click en el bazar online de Lidl y te aseguras que puedas tenerlo en tu cocina en las fechas señaladas de Navidad, y para el resto del año.

El cocedor de Lidl para cocinar esta Navidad

El cocedor sous vide de Lidl funciona como un stick, un formato práctico que se sujeta al borde de una olla o un recipiente resistente al calor. No hace falta ningún accesorio especial: lo único que tienes que hacerlo es colocarlo, llenarlo de agua, ajustar la temperatura y el tiempo y el aparato se encarga de hacer el resto.

Entre sus características principales destacan:

1.000 W de potencia, suficiente para calentar y mantener el agua estable durante horas.

suficiente para calentar y mantener el agua estable durante horas. Control electrónico de temperatura entre 30 y 95 ºC, a justable en pasos de 0,1 ºC, que es justo lo que permite esa precisión tan característica de esta técnica.

justable en pasos de 0,1 ºC, que es justo lo que permite esa precisión tan característica de esta técnica. Temporizador regulable hasta 99 horas y 59 minutos , ideal para piezas grandes o cocciones muy lentas.

, ideal para piezas grandes o cocciones muy lentas. Pantalla LED que muestra la temperatura actual y el tiempo restante.

que muestra la temperatura actual y el tiempo restante. Botones táctiles , sencillos y fáciles de usar.

, sencillos y fáciles de usar. Carcasa de acero inoxidable y diseño compacto para guardarlo sin ocupar espacio.

Este tipo de cocción permite mantener los alimentos en su punto exacto sin riesgo de pasarse, algo especialmente útil cuando se cocina para invitados y se necesita controlar cada preparación.

Compatible con casi cualquier recipiente

Una de las ventajas de este modelo es que se puede usar en recipientes de al menos 14 cm de altura, lo cual incluye desde ollas comunes hasta cazuelas hondas. Se fija mediante un clip lateral, así que no hay que hacer inventos para mantenerlo estable.

Además, gracias a la circulación constante del agua, la temperatura siempre se reparte de forma uniforme. Es un detalle importante, porque en el sous vide la clave no es cocinar a lo alto, sino cocinar exactamente a la temperatura que necesita cada alimento.

Ideal para carnes, pescados, verduras o para rematar con una plancha

Quien prueba la técnica suele repetir. Las carnes quedan en su punto sin esfuerzo, los pescados mantienen jugosidad y las verduras conservan mejor el sabor. Después de la cocción al vacío, basta un toque de plancha para sellar la superficie y dar el aspecto final.

Algunas de las preparaciones más habituales con este gadget:

Solomillos y entrecots muy tiernos

Salmón jugoso sin que se deshaga

Verduras crujientes pero hechas

Huevos a baja temperatura

Pollo que no se seca ni endurece

Y al trabajar con bolsas selladas, se pueden preparar varios alimentos a la vez sin mezclar sabores.

Precio imbatible para empezar en la cocina a baja temperatura

El aparato se vende en el bazar online de Lidl por 59,99 euros, un precio bastante inferior al de otros modelos del mercado que superan fácilmente los 100 o 150 euros. Para quienes quieren experimentar con la cocina a baja temperatura sin hacer una gran inversión, esta versión de Lidl es una de las opciones más accesibles.

Además, pesa solo 1,5 kg, mide 39 cm de altura y viene con un cable de 150 cm, suficiente para colocar la olla en cualquier encimera sin problemas de alcance. Sin duda, una buena solución para acertar con lo que cocines esta Navidad, de modo que ahora que ya está disponible, no es raro que se agote en cuestión de días, por lo que no lo dejes escapar.