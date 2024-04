Furor en Lidl con la bolsa de herramientas que soluciona todo por menos de 25 euros: es un bombazo

Aunque no seamos unos manitas o no nos guste el bricolaje, tener un conjunto básico de herramientas en casa es casi tan esencial como contar con elementos de primera necesidad. Desde colgar un cuadro hasta apretar un tornillo suelto, las tareas domésticas requieren a menudo de pequeñas intervenciones que pueden ser resueltas de manera rápida y efectiva con las herramientas adecuadas. Sin embargo, no siempre es fácil mantener estas herramientas organizadas y al alcance cuando se necesitan. Aquí es donde entran en juego soluciones ingeniosas que prometen no solo eficacia sino también comodidad y economía y que te presentamos a continuación con la bolsa de herramientas de Lidl que además tiene un precio de menos de 25 euros.

Como todos ya sabemos, en el bazar de Lidl podemos encontrar siempre de todo, y en esta ocasión nos fijamos en la asociación que tiene este supermercado con la prestigiosa marca de herramientas Parkside. De esta podemos encontrar en Lidl varias herramientas que son muy deseadas por los aficionados al bricolaje, pero además también se vende una bolsa que está dando mucho que hablar ya que contiene hasta 23 herramientas que son básicas y como decimos, su precio es de menos de 25 euros.

Lidl triunfa con su bolsa de herramientas por menos de 25 euros

Lidl, conocido por su habilidad para captar la atención de sus clientes con productos innovadores a precios competitivos, ha lanzado al mercado una bolsa de herramientas que está causando sensación. Por sólo 24,99 euros esta bolsa no sólo promete ser una solución integral para las necesidades básicas del hogar, sino que también se presenta como una opción económica y eficiente. El set Parkside, como ha sido denominado, es una combinación de utilidad y practicidad, empaquetado en una forma compacta y fácil de transportar.

En concreto, el set Parkside de Lidl incluye un total de 23 piezas esenciales para realizar una variedad de tareas domésticas y de bricolaje. De este modo, dentro de la robusta bolsa de transporte de poliéster, que garantiza durabilidad y resistencia, se encuentran las siguientes herramientas:

Alicates : Se incluyen dos tipos; un alicate de corte y un alicate de punta. Estas herramientas son fundamentales para cortar y manipular alambres, así como para sostener y torcer componentes pequeños.

: Se incluyen dos tipos; un alicate de corte y un alicate de punta. Estas herramientas son fundamentales para cortar y manipular alambres, así como para sostener y torcer componentes pequeños. Llave inglesa regulable : Ideal para ajustar tuercas y tornillos de diferentes tamaños, es una herramienta indispensable en cualquier hogar ya sea que la necesites para aflojar tuercas o para apretar aquellas que se han aflojado como cuando por ejemplo, tenemos un escape de agua.

: Ideal para ajustar tuercas y tornillos de diferentes tamaños, es una herramienta indispensable en cualquier hogar ya sea que la necesites para aflojar tuercas o para apretar aquellas que se han aflojado como cuando por ejemplo, tenemos un escape de agua. Destornilladores de precisión : Un conjunto de cinco destornilladores permite trabajar con tornillos pequeños, comúnmente encontrados en aparatos electrónicos y otros dispositivos.

: Un conjunto de cinco destornilladores permite trabajar con tornillos pequeños, comúnmente encontrados en aparatos electrónicos y otros dispositivos. Nivel de burbuja : Para asegurar que las instalaciones y decoraciones estén perfectamente niveladas.

: Para asegurar que las instalaciones y decoraciones estén perfectamente niveladas. Martillo de cerrajero de 300 g : Perfecto para trabajos que requieren fuerza, como clavar clavos o romper pequeños objetos.

: Perfecto para trabajos que requieren fuerza, como clavar clavos o romper pequeños objetos. Cúter con cuchilla: Esencial para cortar materiales ligeros como cartón o plástico.

Esencial para cortar materiales ligeros como cartón o plástico. Mango de destornillador para puntas con 10 puntas de 25 mm: Proporciona versatilidad con varias puntas intercambiables para diferentes tipos de tornillos.

Proporciona versatilidad con varias puntas intercambiables para diferentes tipos de tornillos. Cinta métrica de 5 m: Para medir distancias con precisión en diferentes contextos, desde pequeñas reformas hasta la colocación de muebles.

Especificaciones técnicas para la bolsa de herramientas de Lidl

Además de la importancia de conocer bien el contenido de esta bolsa, queremos ofrecerte también todas las especificaciones técnicas ya que te acabarás de convencer para ir a por ella.

Capacidad de carga: Hasta 2,5 kg , lo que permite llevarla sin esfuerzo. Ya sea que te mudes o que la necesites en tu trabajo o la puedes llevar también en el coche.

, lo que permite llevarla sin esfuerzo. Ya sea que te mudes o que la necesites en tu trabajo o la puedes llevar también en el coche. Dimensiones : Con medidas aproximadas de 30 x 16 x 18 cm, es lo suficientemente compacta para ser almacenada fácilmente pero amplia para contener todas las herramientas necesarias de modo que las tengas siempre a mano y ordenadas.

: Con medidas aproximadas de 30 x 16 x 18 cm, es lo suficientemente compacta para ser almacenada fácilmente pero amplia para contener todas las herramientas necesarias de modo que las tengas siempre a mano y ordenadas. Peso : 2,17 kg, garantizando que es ligera para su transportabilidad.

: 2,17 kg, garantizando que es ligera para su transportabilidad. Materiales de fabricación: Herramientas de acero inoxidable y mangos de plástico, lo que asegura durabilidad y un agarre cómodo. Las puntas también son de acero, proporcionando la robustez necesaria para trabajos exigentes.

Beneficios de la Bolsa de Herramientas Parkside

Adquirir esta bolsa de herramientas Parkside no solo es una decisión económica acertada, sino que también es una inversión en comodidad y eficiencia. Al tener todas las herramientas esenciales en un solo lugar, organizadas y listas para usar, se simplifican las tareas domésticas y se ahorra tiempo. Además, la calidad y la durabilidad de las herramientas aseguran que será una compra que durará muchos años, evitando la necesidad de reemplazos frecuentes.

En definitiva,la bolsa de herramientas Parkside de Lidl representa una excelente relación calidad-precio, especialmente destacable en un mercado donde los precios de herramientas individuales pueden sumar rápidamente un total mucho mayor que los 24,99 euros que cuesta este set completo. Es, sin duda, una opción inteligente para cualquier hogar, proporcionando las herramientas necesarias para enfrentar casi cualquier desafío menor de mantenimiento o reparación doméstica.