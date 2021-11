EOS-X Space, la compañía de turismo espacial 100% sostenible, ha cerrado con éxito la primera ronda de inversión cuyos accionistas de referencia provienen de la Industria Turística, Sector Financiero, Family Offices y del sector Aeroespacial. También la compañía ha anunciado su segunda ronda cuyo objetivo es recaudar 30 millones de euros.

A partir del mes de diciembre, con motivo de la última carrera de la Fórmula 1 Grand Prix en Abu Dhabi, EOS-X Space anunciará en un gran evento de presentación cuyo objetivo es alcanzar más de 3.000 reservas antes del Q2 2022. Además, y a diferencia de otros players del sector, la empresa española –con sede en España y Emiratos Árabes Unidos– está considerada la primera compañía mundial de turismo espacial de experiencia turística de lujo.

El presidente y fundador de la compañía Kemel Kharbachi ha explicado que «se puede disfrutar de la emoción de la exploración espacial sin tener que soportar fuerzas G». Ha detallado también cómo serán los viajes: «Impulsado por un globo de helio del tamaño de un estadio de fútbol avanzará suavemente hasta llegar al borde de la atmósfera, alrededor de unos 40.000 metros de altura sobre la Tierra. Es decir, cuatro veces la altura de un avión. De hecho, la vista de la Tierra desde el espacio, incluida la curvatura del planeta y el Halo Azul que durará un total de seis horas el vuelo».

Según ha confirmado la compañía española, ha sido la firma de capital riesgo IT Holding Capital la que ha liderado la ronda de financiación, junto con la participación adicional de inversores nuevos y existentes. Concretamente, la nueva inyección de capital será liderada por la firma AE Capital y Space Tech Investments, convirtiéndose en el primer operador de turismo espacial líder en su segmento Near Space.

Vuelos comerciales al espacio en 2023

EOS-X Space realizará los primeros vuelos de pruebas en Sevilla y los vuelos pre comerciales se darán a finales del 2022 mientras que el turno de los vuelos comerciales serán en 2023.

Por ello, los exploradores espaciales y los aventureros que busquen actualizar su lista de deseos podrán disfrutar de vistas de 360 grados del planeta Tierra desde 40 kilómetros en un lujoso viaje de seis horas en la nave espacial cuyo nombre de la primera nave será «Halo Blue 1».

Un lujoso viaje de seis horas en nave espacial

«Estamos encantados con esta importante inversión liderada por IT Holding Capital y también apreciamos profundamente el nuevo apoyo de AE Capital, Space Tech Investments y otros», ha señalado Kharbachi. Y ha detallado, además, que se trata «de un nuevo día para los viajes espaciales, ya que nuestros inversores están respondiendo a un mercado cada vez mayor de viajeros que buscan una experiencia turística ultra personalizada de seis días en el Space Hub Complex, confortabilidad, experiencial, seguridad, ingeniería y sostenibilidad son los cinco pilares fundamentales de EOS-X Space».

Una nueva era para el turismo personalizado

Los exitosos lanzamientos comerciales de Blue Origin, SpaceX y Virgin Galactic han marcado oficialmente el comienzo de una nueva era de turismo espacial. «Pero a diferencia de esas empresas, que planean llevar personas al espacio utilizando cohetes o aviones espaciales, la compañía EOS-X Space, creada hace dos años, adopta un enfoque diferente», ha explicado el presidente.

La compañía, además, también planea ofrecer una experiencia turística de seis días en el complejo espacial, con diversos programa de aceleración en distintos verticales.

Contarán con profesionales en tratamientos de longevity anti aging, espacios con cámaras hiperbalicas, gastronomía súper foods diseñado por chef Estrellas Michelín y especialistas en nutrición además, disfrutarán de las magníficas instalaciones del complejo y diversas actividades temáticas, inmersivas, formativas y de aventuras que disfrutarán de los futuros turistas espaciales.

Unos servicios impresionantes

El último día los clientes se trasladarán en helicóptero a la lanzadera Space Camp donde se alojarán en un exclusivo Bivouac de lujo donde pasarán la noche con los instructores, pilotos y el equipo de operaciones, sin duda una experiencia única y segura según nos explica su fundador. La cápsula presurizada en cuyo interior podrán viajar 8 pasajeros más un piloto.

Hay otras ventajas de nuestra categoría espacial Near space: según la descripción, el viaje en globo aerostático de EOS-X Space será parecido a un vuelo comercial de primera clase como cualquier aerolínea importante, los tripulantes tendrán acceso a WiFi, baño e incluso un área honesty bar sin alcohol. Tampoco se requerirá capacitación especial y la sesión informativa de seguridad previa al vuelo será similar a la que dan hoy los auxiliares de vuelo.

EOS-X Space ha recibido hasta la fecha un total de 1076 peticiones de pre-reservas, cada una asegurada y bloqueada por un depósito, dependiendo de cuándo el pasajero planea volar. El precio por pasajero es de 150.000 euros incluye los 6 días de experiencia personalizada todo incluido, hospedaje en el Space hub Complex, traslados en aviación privada y helicóptero.

El liderazgo de EOS-X Space cae en manos de su fundador Kemel Kharbachi, quien cederá el cargo a principios del 2022 con la incorporación de un nuevo CEO para EOS-X Space. El actual directivo de la compañía pasará a desempeñar la función de presidente y fundador de la compañía, con una amplia experiencia en el sector turístico, graduado en Les Roches.

Ha gestionado proyectos en diferentes sectores de la industria (incluidos los proyectos de inteligencia turística, tecnología y hospitality), además es CEO y Fundador de la mayor aceleradora Europea de Travel Tech Agora Next, habiendo acelerado con éxito start-ups y spin offs corporativas en el sector Travel Tech, Smart Tourism Industry, Publicidad y Marketing Digital.

EOS-X Space cuenta con un equipo directivo multidisciplinar, ingenieros con más de 20 años de experiencia en Airbus, Thales, Boeing y en la industria turística cuenta con un equipó sólido, entre su consejo asesor figuran altos responsables de la Industria Turística, financiera, tecnológica y entre ellos se encuentran el actual CEO del grupo viajes el corte Inglés, la Vicepresidenta del consejo mundial de viaje y turismo WTTC, el Ex vicepresidente de Bank of América, Ex directivo de Permira.