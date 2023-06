Fíjate muy bien en esto si pagas con tarjeta en el supermercado: el Banco de España avisa

El Banco de España suele utilizar su blog y sus diferentes vías de comunicación para ofrecer consejos muy interesantes a los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de alguna alerta sobre estafas o gestiones varias con las que se debe tener cuidado para no terminar pagando más o tener algún problema derivado de esas gestiones. Te contamos la advertencia del Banco de España al pagar con tarjeta en un supermercado, con especial atención a un detalle en el que debes fijarte y tener cuidado… ¡sigue leyendo y te damos los detalles!.

Comprar ahora y pagar después, un peligro

El Banco de España ha pedido a los ciudadanos que tengan mucho cuidado y prudencia si a la hora de pagar en un supermercado o cualquier otra tienda con tarjeta, el trabajador le ofrece la posibilidad de «comprar ahora y pagar después», un método de pago que se está poniendo de moda pero que tiene sus peligros. Este organismo comenta en su propio blog que se trata de una solución rápida que tiene muchos riesgos, un método que consiste en «fraccionar y aplazar los pagos de las compras realizadas por el consumidor, ya sea en un punto de venta físico u online».

Esta forma de pago está pensada para compras de importes que no sean muy elevados, por ejemplo en moda, alimentación, deporte o electrónica, y el consumidor puede decidir en el momento de la compra si quiere pagarla ya o aplazar el pago con un crédito que se concede de forma automática y que deberá devolver en cuotas mensuales. El problema de esta gestión, según detalla el Banco de España, es que «estos créditos pueden tener o no intereses y comisiones, dependiendo de la oferta de la entidad, aunque es frecuente que no los tengan».

El Banco de España alerta también de que hay que tener en cuenta que en el caso de no pagar alguna de las cuotas acordadas, la entidad podría cobrar intereses de demora y comisiones por impago. Además, si aplazas varias compras en diferentes meses, al final tendrás un caos económico y no tendrás claro cuánto dinero vas a tener por haber aplazado varias compras.

Antes de acceder a este método de «comprar ahora y pagar después», analiza bien tu economía y no te dejes llevar por una falsa sensación de ahorro que a medio-largo plazo puede tener muchos riesgos financieros, principalmente el hecho de endeudarte de forma que no puedas atender los pagos que debes.