Fiebre absoluta en Lidl con su última novedad

Si tienes ganas de vivir un verano de ensueño y además disfrutando de comidas con tus familiares y amigos que vais a recordar el resto del año, nada como tener una buena barbacoa para los fines de semana y en general para todas las vacaciones. Sin embargo, no todo el mundo tiene la posibilidad de contar con un gran espacio para colocar una barbacoa o hacer la instalación para ello, pero no os tenéis que preocupar ya que uno de los mejores supermercados tiene la solución perfecta. De hecho Lidl ha revolucionado a sus clientes con su novedad que seguro que querrás tener de inmediato.

Lidl revoluciona con su nueva barbacoa

Entre las distintas barbacoas que podemos encontrar actualmente en Lidl, parece que una de ellas se ha convertido en su nuevo «top ventas». La puedes ver a continuación y seguro que te va a sorprender.

Se trata de la barbacoa de 34 cm que es además multiusos y que cuenta con función de aire regulable. Además Lidl la recomienda también para la cocción indirecta, gracias a la práctica bandeja que tiene debajo y que puedes usar para ello o de hecho, para que vayamos recogiendo y dejando las cenizas que van cayendo o que queramos quitar a medida que usamos la barbacoa y con ello que no caigan al suelo, protegiendo así la terraza o el césped.

La parrilla interior es cromada con esos 34 cm de diámetro y tiene también una cubeta con una apertura de ventilación que se puede regular y con ello, que podamos obtener brasas que se adapten perfectamente a lo que vayamos a cocinar.

La barbacoa multifunción que arrasa este verano en Lidl, tiene además brasero, tapa y parrilla esmaltados, de modo que está compuesta principalmente por elementos que son duraderos y resistentes al calor.

Si te fijas verás que tiene además ruedas, de modo que podrás mover tu barbacoa allí donde quieras. Sus medidas además son: 40 x 68,5 x 43,5 cm de modo que en realidad, apenas ocupa espacio y cuando no la uses la podrás guardar fácilmente. No incluye sin embargo, que sepamos, una funda, aunque será fácil que encuentres una perfecta para ese tamaño de barbacoa.

No lo dudes porque es la barbacoa que necesitas en caso de que no quieras tener una de gran tamaño o que de hecho, no quepa en tu terraza o jardín. Tiene además un precio especial de tan sólo 29,99 euros de modo que corre a por ella, antes de que se agote.