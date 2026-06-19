Festivo confirmado por los tribunales: las empresas tienen que dar a todos los trabajadores un día libre si cae en sábado y coincide con sus días de descanso

Los tribunales ya lo han confirmado: todas aquellas personas que estén trabajando tienen derecho a un día libre cuando una jornada festiva tenga lugar el fin de semana si éste coincide dentro de su descanso semanal. Ésta es la conclusión a la que ha llegado recientemente la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que reafirma lo aprobado en varias sentencias estas últimas semanas.

Según lo estipulado en la sentencia SAN 1914/2026 de la Audiencia Nacional, «se reconoce el derecho de los trabajadores con jornada de lunes a viernes y descanso semanal en sábado y domingo a disfrutar de un día de descanso compensatorio si un festivo coincide con el descanso semanal del sábado».

Una medida dentro de la regulación

El problema afectaba a varios trabajadores cuya jornada es de lunes a viernes y libran los fines de semana. La medida ha sido rechazada en alguna ocasión, bajo la premisa de que no contabilizar el festivo como un día libre extra no vulneraba sus derechos, y bajo el argumento de que entonces no completaban la jornada anual laboral.

El texto de la sentencia hace referencia a otras, reconociendo ese derecho a trabajadores, haciendo mención a la normativa laboral que vela por el derecho de los empleados, como por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores.

«Conforme a la doctrina expuesta, los festivos y los días de descanso son entidades autónomas y persiguen finalidades diferenciadas; debe compensarse el día festivo que coincide con descanso semanal en sábado con un día de descanso compensatorio adicional», informa la Audiencia Nacional.

Sábado como parte del descanso semanal

A su vez, el tribunal señala que el sábado «se disfruta como parte del descanso semanal» y no como un día festivo, por lo que, en el orden de prioridad, impera «la necesidad de disfrute de un festivo coincidente con él, aunque el descanso semanal tenga una duración mayor».

Por el contrario, la Audiencia Nacional rechaza una compensación adicional a los trabajadores por el no disfrute de los días festivos hasta el momento de la sentencia. Es por ello que la reclamación de los sindicatos es estimada únicamente de manera parcial.

Lo cierto es que, antes de la sentencia de la Audiencia Nacional, varias ya habían recogido el derecho de los empleados a disfrutar de un día libre por cada uno que fuera festivo no trabajado, para compensar así correctamente a los empleados.