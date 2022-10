El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apoyado este lunes la subida de las pensiones un 8,5% con el IPC que ha incluido el Gobierno en los Presupuestos de 2023 porque «lo dice la Ley». Por otro lado, ha criticado el «cinismo» de Podemos con el incremento del 25% del gasto en Defensa y cree que si lo hubiera hecho el PP, le habrían hecho manifestaciones por toda España.

Feijóo ha insistido en que lo primero que hay que hacer es cumplir la ley actual, que dice que deben actualizarse con la inflación. Lo segundo, en su opinión, es no hacer pagar a los pensionistas la mala política económica del presidente del Gobierno, y en tercer lugar, tener en cuenta que los pensionistas están muy preocupados por «mantener la viabilidad de sus pensiones, y por si sus hijos y sus nietos mantienen los empleos».

De igual manera, el presidente del PP se ha referido al aumento del gasto de Defensa para advertir de que «si el PP, en una crisis económica como ésta sube el presupuesto en Defensa un 25%, el PSOE, Podemos y los independentistas estarían con unas grandes manifestaciones en España en contra del interés militarista del PP», ha afirmado Feijóo en una entrevista en TeleCinco recogida por Europa Press.

Pero ha aclarado que la diferencia es que el PP se debe a España y no va a estar en contra del compromiso de España con la OTAN de aumentar el presupuesto en Defensa, ante un riesgo cierto de una guerra «injusta». «Por nosotros no va a quedar», ha dejado claro afirmando que la oposición debe apoyar los compromisos internacionales del Gobierno. Aunque sí pedirán al Ejecutivo que cuando lleve el incremento a la Cámara, Podemos no lo enmiende.

Presupuesto irreal

En cuanto al resto del Presupuesto, el presidente del PP ha advertido de que es «irreal» y lo que hará, en lugar de sacar al país de la crisis, será introducirlo con mayor intensidad en ella.

Así, ha afirmado que se necesitan unas cuentas «creíbles» donde las previsiones de crecimiento e ingresos por impuestos sean reales y no unas realizadas para la campaña electoral de las próximas elecciones. Algo que ha calificado de muy «irresponsable» porque en la situación actual hay empresas que están presentado EREs, autónomos que están cerrando porque ni siquiera pueden pagar los costes energéticos, y empresas electrointensivas como las del aluminio, acero o hierro, que están cerrando y haciendo ERES.