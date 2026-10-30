La familia Cosmen recuperará la mayoría en Alsa tras la opa sobre su matriz

Si la opa lanzada por la familia Cosmen -los fundadores de Alsa- y el fondo español Asterion sobre la matriz de la histórica compañía española de autobuses sale adelante, los primeros recuperarán la mayoría de la empresa

Un consorcio integrado por CMC Group, family office de la familia Cosmen (50,1 %) y Asterion Industrial Partners (49,9 %), gestora independiente de inversiones especializada en infraestructuras del segmento medio del mercado europeo, ha anunciado una oferta pública de adquisición por el 100 % de las acciones de Mobico Group plc («Mobico»), con el objetivo de excluir a la compañía de Bolsa (la «Operación»).

La Operación, que contempla un pago en efectivo de 46 peniques por acción de Mobico, representa una prima del 93,3 % respecto al precio de cierre del 3 de agosto de 2026, último día hábil bursátil anterior a la presentación de la primera propuesta del consorcio a la compañía. La oferta en efectivo supone, asimismo, una prima del 55,1 % respecto al precio de cierre del 20 de octubre de 2026, último día hábil bursátil anterior al anuncio de la posible oferta sobre Mobico.

Mobico es uno de los principales grupos diversificados de transporte, con actividades de transporte en autocar, ferrocarril, autobús urbano, servicios de lanzadera y transporte adaptado en Europa, Estados Unidos, el norte de África y Oriente Próximo.

El consorcio espera aprovechar oportunidades de crecimiento y consolidación en el sector europeo de la movilidad, combinando la extensa experiencia inversora de la familia Cosmen en el transporte de viajeros con la capacidad de Asterion para invertir en infraestructuras y gestionar exitosamente sus activos. La familia Cosmen controla actualmente alrededor del 26 % de las acciones de Mobico.

De conformidad con el Código de OPAs británico (UK Takeover Code), está previsto que la operación se articule mediante un scheme of arrangement aprobado judicialmente. La operación está sujeta al cumplimiento o, cuando proceda, a la renuncia de las condiciones establecidas en el anuncio de la adquisición, incluidas las autorizaciones regulatorias y las aprobaciones de los accionistas. Este procedimiento requiere el voto favorable de la mayoría de los accionistas presentes y con derecho a voto que participen en la próxima junta de accionistas, siempre que representen al menos el 75 % del valor de las acciones sometidas a votación. El documento explicativo del scheme of arrangement se remitirá a los accionistas de Mobico en un plazo de 28 días desde la fecha del anuncio efectuado conforme a la Regla 2.7 del UK Takeover Code e incluirá todos los detalles, entre ellos el calendario previsto y las actuaciones que deberán realizar los accionistas.

Para consultar el texto íntegro del anuncio realizado conforme a la Regla 2.7 del UK Takeover Code, una copia de esta nota de prensa y más información sobre la Operación, puede visitarse la web de la transacción: www.leitamobility.com.

En relación con la oferta, Felipe Cosmen, vicepresidente de CMC Group, ha señalado: «Nuestra familia ha apoyado a Mobico como accionista a largo plazo desde 2005. Tenemos una gran confianza en la compañía, en su equipo directivo y en su futuro. Junto con Asterion, queremos respaldar su próxima etapa de crecimiento y creación de valor. Creemos que operar fuera de Bolsa y contar con una estructura de capital sostenible aportará la flexibilidad necesaria para invertir a largo plazo, ofrecer un servicio aún mejor a los clientes, generar oportunidades para los empleados y desarrollar todo el potencial de Mobico».

Por su parte, Jesús Olmos, consejero delegado de Asterion, ha añadido: «Mobico es una compañía atractiva de infraestructuras de transporte, con actividades respaldadas por contratos y concesiones que encajan plenamente con la estrategia de inversión de Asterion. Nos complace continuar nuestra colaboración con la familia Cosmen, aunando su amplia experiencia sectorial con nuestra capacidad de inversión en infraestructuras y nuestro enfoque de gestión activa de activos. Nuestro objetivo es apoyar la evolución de Mobico hacia una plataforma de movilidad más diversificada y centrada en las concesiones, que preste servicios esenciales de transporte público y contribuya a la transición hacia una movilidad con menores emisiones de carbono».

Con esta operación, el consorcio ofrece a los accionistas de Mobico la oportunidad de materializar el valor de su inversión con una prima significativa. El consorcio pretende dotar a Mobico de una estructura de capital sostenible que le proporcione la flexibilidad financiera necesaria para invertir en el negocio e impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Los consejeros independientes de Mobico han expresado por unanimidad su apoyo a la operación. Asimismo, los consejeros independientes que poseen acciones de Mobico han asumido compromisos irrevocables de votar a favor de la adquisición.

El consorcio tiene intención de respaldar la continuidad de la estrategia actual del equipo directivo, que contempla una mayor centralización de funciones dentro del negocio de ALSA, así como apoyar el desarrollo de las operaciones de Mobico en España y otros mercados atractivos.

La familia Cosmen, principal accionista de Mobico, en cuyo capital participa desde 2005 y del que posee aproximadamente un 26 %, refuerza con esta operación su compromiso de largo plazo con el sector del transporte de viajeros.