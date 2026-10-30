El grupo Morat, muy afectado por el accidente de Urda: «No podíamos no decir nada»

El pasado 28 de octubre, España se levantó con una trágica noticia. Tal y como informamos en su momento en Happy FM, un nuevo accidente ferroviario ha dejado decenas de muertos y heridos. Según ha confirmado la Junta de Castilla-La Mancha, dos trenes colisionaron y se han desprendido varios vagones por un terraplén en Urda, Toledo. Una gran tragedia que tiene a todo el país de luto. Y es que ya se han confirmado un total de 69 fallecidos. Una terrible situación de la que han querido hablar los integrantes de Morat en su último concierto en Madrid.

La agrupación colombiana se encuentra recorriendo la geografía española y lo está haciendo de la mano de su Ya es Mañana World Tour. Y es que, hasta la fecha en la que escribimos esta noticia, ya han pasado por Barcelona, Pamplona, Valencia y Sevilla. El pasado 28 de octubre, los artistas realizaron uno de sus shows programados en Madrid, pues tenían cuatro pendientes en el Movistar Arena. Por ello, y teniendo en cuenta lo que acababa de suceder en nuestro país, no dudaron dos veces en decir unas palabras sobre el accidente ferroviario de Urda.

Los integrantes de Morat se sinceran: «Los sentimos muy de cerca y, en estos momentos tan duros…»

«Queríamos tomarnos unos segundos antes de seguir con el concierto en Madrid para manifestar nuestra más profunda solidaridad con todos los afectados del accidente ferroviario de esta mañana», comenzó diciendo Juan Pablo Isaza Piñeros, vocalista principal de Morat. Unas palabras por las que se ganó el aplauso de todo el estadio. Pero, lejos de dejarlo aquí, el artista explicó el profundo vínculo que les une con España.

Como comentábamos en líneas anteriores, ellos son de origen colombiano. Pero, tal y como han dicho en muchas ocasiones, España les acogió desde el primer momento a nivel profesional y les ha ayudado a crecer artísticamente. «Nosotros siempre hemos… muchos de aquí nos llevan viendo desde hace años. Para nosotros, España es fundamental. Nuestra carrera empezó en este país. Los sentimos muy de cerca y, en estos momentos tan duros, el dolor también se siente muy de cerca. No podíamos no decir nada», indicó con pesar.

De hecho, en el concierto del 27 de octubre, un día antes de la tragedia, los integrantes ya habían hablado de su vínculo con la capital española. «Nuestra carrera realmente empezó aquí. Nosotros nos vinimos a vivir a Madrid cuando teníamos 17 y 18 años y empezamos a tocar en bares, a darnos a conocer, a dar conciertos para la radio… Fueron pasando cosas, pero nuestra vida como banda empezó aquí», dijo Juan Pablo. Así pues, tras su paso por Madrid, la banda hará las maletas y pondrá rumbo a México. Pues, les espera una buena tanda de conciertos al otro lado del charco.