Dónde no es festivo el 2 de noviembre: estas son las comunidades autónomas que se perderán el puente de Todos los Santos

Millones de trabajadores se van a beneficiar este fin de semana de un puente de tres días. La razón reside en que nueve comunidades autónomas han decidido mover el festivo de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre, que este año cae el domingo 1 de noviembre. Sin embargo, no todos los profesionales tendrán la misma suerte.

En otros diez territorios, el lunes será otro día de trabajo normal en Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. La normativa autoriza a las comunidades trasladar al lunes el descanso correspondiente a festivos nacionales que coinciden con un fin de semana o, en las zonas citadas, emplazarlos en otras celebraciones locales.

Por lo tanto, las nueve comunidades donde sí será festivo el próximo lunes 2 serán Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura y Navarra. En diciembre, se dará una situación semejante, ya que el 6 de diciembre cae en domingo y es decisión de cada comunidad trasladarlo o no al día 7. No obstante, el martes 8, Día de la Inmaculada Concepción, será festivo en toda España.

Madrid contará con dos puentes en noviembre

En la ciudad de Madrid habrá dos puentes seguidos. El lunes 9 de noviembre será festivo local gracias a Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la capital. Por este motivo, quienes trabajan en el municipio madrileño podrán disfrutar de dos fines de semana seguidos con tres días.

El calendario laboral para 2027

De cara al año que viene, gozaremos de nueve festivos comunes para toda España: