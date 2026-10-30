Ofertas flash de Amazon, en directo: chollos, descuentos por tiempo limitado y rebajas de hoy 30 octubre
Recopilamos ofertas y descuentos en tecnología, pequeños electrodomésticos, hogar, belleza y mucho más
Jorge Rey 'el niño meteorólogo' pone fecha definitiva a la llegada del frío polar y las primeras nevadas en España: "Cambiará por completo el tiempo en España"
Los expertos en meteorología coinciden y advierten: si el vórtice polar se rompe, nos espera un invierno con olas de frío intensas, nieve y heladas muy fuertes
Ofertas flash de Amazon del día, en directo hoy: descuentos por tiempo limitado y última hora de las rebajas
Llegamos al último fin de semana de octubre y Halloween está a la vuelta de la esquina. Si todavía tienes compras pendientes para estos días o quieres aprovechar para adelantar algunos regalos de Navidad, hoy recopilamos ofertas y descuentos en tecnología, pequeños electrodomésticos, hogar, belleza y mucho más. Desde productos para preparar la casa para el frío hasta dispositivos que facilitan el día a día.
Ofertas flash de Amazon, en directo: descuentos por tiempo limitado y rebajas de hoy 30 octubre
Las zapatillas Nike Vomero 18 para mujer bajan de 159,99 a 86,39 euros en Amazon, con un 46 % de descuento
Las Nike Vomero 18 para mujer están disponibles en Amazon por 86,39 euros, frente a los 159,99 euros de su precio recomendado. Estas zapatillas de running están diseñadas para ofrecer amortiguación y comodidad durante las carreras y los entrenamientos. Una oportunidad para hacerse con uno de los modelos de la línea Vomero de Nike con un descuento de casi 74 euros.
Estos auriculares inalámbricos deportivos bajan de 99,99 a 24,99 euros en Amazon, con un 75 % de descuento
Estos auriculares Bluetooth de Matast están disponibles en Amazon por 24,99 euros, frente a los 99,99 euros de su precio recomendado. Cuentan con Bluetooth 5.4, sonido estéreo HiFi y cuatro micrófonos con cancelación de ruido ENC para mejorar la claridad de las llamadas. Además, ofrecen hasta 60 horas de autonomía con el estuche de carga, pantalla LED, control mediante aplicación y resistencia al agua IP7, por lo que son una opción para entrenar o utilizarlos a diario.
El arenero autolimpiable PawHut baja a 197,99 euros en Amazon, su precio más bajo de los últimos 30 días
Mantener limpio el espacio de los gatos puede resultar más sencillo con este arenero automático PawHut, disponible en Amazon por 197,99 euros. Su precio supone un ahorro de 22 euros respecto a los 219,99 euros que ha costado como mínimo durante los últimos 30 días. Tiene una capacidad de 65 litros, sistema de autolimpieza y control mediante aplicación móvil. Además, incorpora sensores de seguridad, entrada baja y un diseño antifugas para varios gatos de entre 1 y 8,5 kilos.
El colágeno marino Drasanvi COLLMAR baja de 19,89 a 13,89 euros en Amazon, con un 30 % de descuento
El colágeno marino hidrolizado Drasanvi COLLMAR está disponible en Amazon por 13,89 euros, frente a los 19,89 euros de su precio habitual. Su fórmula combina colágeno con ácido hialurónico, magnesio y vitamina C, y aporta una dosis de 9.717 miligramos al día. Se presenta en un formato de 300 gramos en polvo y con sabor a vainilla, sin edulcorantes añadidos.
Las mejores ofertas de Amazon para despedir octubre: descuentos en tecnología, hogar y belleza antes de Halloween
El último viernes de octubre llega cargado de oportunidades para ahorrar con Amazon. A pocos días de Halloween y con el frío empezando a hacerse notar, hoy encontramos descuentos en todo tipo de productos: desde calefactores y pequeños electrodomésticos para poner a punto la casa hasta dispositivos tecnológicos, artículos de belleza y accesorios para el cuidado personal. Una selección de chollos para aprovechar antes de que termine el mes y adelantar algunas compras de Navidad sin gastar de más.
Este proyector portátil 4K baja de 359,99 a 237,49 euros en Amazon, con un 34 % de descuento
Disfrutar del cine en casa o al aire libre puede salir más económico con este proyector portátil, disponible en Amazon por 237,49 euros, frente a los 359,99 euros de su precio habitual. Cuenta con resolución Full HD nativa, compatibilidad con contenidos 4K, brillo de 1.000 lúmenes ANSI y tecnología HDR10. Además, incluye aplicaciones oficiales como Netflix y acceso a televisión en directo, y permite girar el dispositivo hasta 270 grados. También incorpora enfoque automático, corrección trapezoidal, WiFi 6 y Bluetooth.