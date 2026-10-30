A prisión el joven que apuñaló brutalmente a otro en el parque del Canódromo de Palma: la guerra entre bandas, detrás de la agresión

Violencia extrema en la capital balear. Un joven terminó gravemente herido después de recibir varias puñaladas en el pecho durante un violento enfrentamiento en el parque del Canódromo. Ahora, una semana después de los hechos, la jueza de guardia ha decretado su ingreso en prisión.

El presunto autor, de nacionalidad española y origen sudamericano, fue detenido el pasado martes por agentes de la Policía Nacional, después de permanecer en paradero desconocido desde el día de la agresión. Este pasado jueves por la noche, tras pasar a disposición judicial, se ordenó su ingreso en prisión.

Los hechos se produjeron alrededor de las 13.00 horas, cuando una discusión entre ambos jóvenes terminó de la peor manera. Según la información policial, el agresor se abalanzó sobre la víctima y le asestó varias cuchilladas en la zona del pecho antes de escapar del lugar.

El herido tuvo que ser atendido de urgencia y trasladado al hospital Son Espases, donde fue intervenido quirúrgicamente. La gravedad de las lesiones obligó a los facultativos a realizarles numerosas grapas para cerrar las heridas.

Pero detrás de este violento episodio podría esconderse una historia de enfrentamientos anteriores. Según fuentes próximas a la investigación consultada por OKBALEARES, ambos jóvenes se conocían de su paso por un centro de menores, donde habrían acumulado una fuerte enemistad.

Siempre según estas fuentes, los dos estarían vinculados a bandas juveniles latinas diferentes, un contexto que podría estar relacionado con el origen de la disputa. La rivalidad entre ambos habría terminado desembocando en el brutal apuñalamiento en el parque del Canódromo de Palma.

La escena provocó una importante movilización de los servicios de emergencia. Varios testigos que presenciaron la agresión alertaron inmediatamente a las autoridades y facilitaron a los agentes una descripción física del presunto atacante.

Hasta el parque del Canódromo se desplazaron dos ambulancias, patrullas de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Local de Palma, concretamente de la Unitat d’Intervenció Immediata y de la Unitat de Seguretat Integral. Los investigadores recabaron los testimonios de las personas presentes para identificar al responsable. Sin embargo, el sospechoso consiguió escapar y no fue localizado hasta el martes, cuando finalmente cayó en manos de la Policía Nacional.

Con su ingreso en prisión, el caso da un nuevo paso judicial mientras continúa la investigación para esclarecer todos los detalles de una agresión que pudo acabar en tragedia en pleno parque de Palma.