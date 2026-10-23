La Policía busca a dos jóvenes por apuñalar a otro en el parque del canódromo de Palma

La Policía Nacional busca a dos jóvenes sospechosos de apuñalar a otro hombre durante una pelea ocurrida este viernes en el parque del Canódromo, en Palma. El incidente se ha producido pasadas las 13.00 horas en el parque situado junto a la plaza de Tubo, según han confirmado fuentes de la investigación.

Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar, donde varios testigos les han alertado de una pelea en la que estarían implicados tres hombres.

Según las primeras informaciones, dos de ellos se habrían abalanzado sobre el tercero y lo habrían agredido con un objeto punzante. La víctima ha sido atendida y estabilizada en el lugar antes de ser trasladada a un centro hospitalario de la capital balear.

La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar y detener a los presuntos responsables del apuñalamiento.