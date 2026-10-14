La Policía Nacional detiene en Palma al autor del incendio que calcinó tres autocaravanas en Son Hugo

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del incendio que calcinó por completo tres autocaravanas estacionadas en el aparcamiento del complejo deportivo de Son Hugo, en Palma. El fuego, declarado este miércoles en torno a las 12.45 horas, provocó momentos de gran tensión entre los usuarios de la zona y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias.

Según ha podido saber OKBALEARES de fuentes próximas a la investigación, los agentes trasladaron inicialmente a una primera persona a dependencias policiales para formularle varias preguntas sobre lo sucedido. Sin embargo, poco después, la investigación dio un giro con la detención del presunto autor material del incendio.

Uno de los detalles más llamativos del caso es que, según las mismas fuentes, el sospechoso se encontraba en el lugar de los hechos mientras se desarrollaba el incendio, observando la escena junto al resto de usuarios de las autocaravanas. Una circunstancia que ha llamado especialmente la atención en el marco de las pesquisas policiales.

Por el momento, el hermetismo en torno a la investigación es máximo y apenas han trascendido detalles sobre las circunstancias que habrían motivado el arresto. Los investigadores continúan trabajando para esclarecer cómo se originó el fuego y determinar todas las circunstancias relacionadas con el suceso.

El incendio se declaró alrededor de las 12.45 horas en una de las autocaravanas estacionadas en el aparcamiento de Son Hugo. La virulencia de las llamas provocó que el fuego se propagara rápidamente a otros dos vehículos próximos, que acabaron completamente calcinados.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local de Palma, los Bomberos de Palma y varias ambulancias del SAMU 061. Los servicios sanitarios tuvieron que atender a una persona por inhalación de humo.

La destrucción de los tres vehículos dejó además a varias personas sin sus pertenencias. Ante esta situación, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma intervinieron para ofrecer alojamiento y prestar asistencia a una de las familias afectadas, en la que hay varios menores de edad.

El incendio había generado una importante preocupación desde el primer momento, tanto por la rapidez con la que se extendieron las llamas como por las circunstancias que rodeaban a una de las personas que residían en la zona.

En un primer momento, la investigación se centró en esclarecer el origen del fuego y recabar testimonios de los presentes. Ahora, la detención del presunto autor supone un avance en unas diligencias sobre las que, por el momento, la Policía Nacional mantiene una gran discreción.

Las pesquisas deberán determinar las circunstancias exactas del incendio y la posible responsabilidad penal del detenido, que mantiene su condición de presunto autor mientras avanza la investigación.