Intentan matar a una víctima de violencia de género incendiándole su caravana en el parking de Son Hugo de Palma

Momentos de auténtico pánico los que se han vivido este miércoles en el aparcamiento del complejo deportivo de Son Hugo, en Palma. Una mujer, víctima de violencia de género, ha sufrido un brutal intento de asesinato después de que la caravana en la que residía comenzara a arder en un incendio presuntamente intencionado. El Grupo de Atracos de la Policía Nacional ya se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Por el momento, las fuerzas de seguridad descartan la autoría del ex marido de la víctima en el ataque, ya que la pulsera de seguimiento y protección contra el maltrato no ha registrado ninguna alerta ni violación del perímetro, según explican fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES. Sin embargo, varios testigos presenciales han asegurado haber visto huir del lugar a un grupo de personas ajenas al aparcamiento justo cuando se iniciaban las llamas.

Cabe destacar que tanto la víctima como su ex pareja sentimental tienen un trágico historial judicial. Ambos fueron condenados en 2014 a penas de 10 y 12 años de prisión por el asesinato de su hija, de tan solo ocho años. Durante el juicio, la pareja reconoció haber molido a golpes a la menor y que, estando ya semiinconsciente y con el cráneo fracturado de lado a lado, la ducharon y la acostaron, tardando hasta doce horas en avisar a los servicios médicos.

El suceso se ha desencadenado alrededor de las 12:45 horas, momento en el que el vehículo ha comenzado a arder de forma repentina. La virulencia del fuego ha provocado que las llamas se extendieran con rapidez a otras dos caravanas estacionadas a escasa distancia. Los tres vehículos habitables han quedado completamente reducidos a cenizas.

Hasta la zona se ha trasladado un masivo despliegue de los servicios de emergencia, incluyendo múltiples dotaciones de la Policía Local de Palma, la Policía Nacional, los Bomberos de Palma y ambulancias del SAMU 061. Por fortuna, solo se ha tenido que atender a una persona por inhalación de humo.

Tras la destrucción total de las caravanas, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma han intervenido de urgencia para ofrecer alojamiento e interceder por una de las familias afectadas, en la que se encuentran varios menores de edad que lo han perdido todo.