Acerinox multiplica su beneficio por 23 gracias a su robustez en EE.UU. pero cae en Bolsa tras aumentar su deuda

La multinacional española Acerinox obtuvo un beneficio neto de 162 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, un balance excepcional ya que supone multiplicar por 23 las ganancias registradas en el mismo período del curso anterior (7 millones de euros). Este es el titular que dejan las cuentas publicadas este viernes por la acerística española, que resiste con buena nota la debilidad de la demanda que acusan buena parte de las compañías del planeta debido a las tensiones macroeconómicas derivadas de la crisis energética.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo, por su parte, se situó en 470 millones de euros entre enero y septiembre, con un alza del 46% en comparación con los nueve primeros meses de 2025. Nótese que solo entre julio y septiembre el Ebitda alcanzó los 199 millones de euros, cifra un 13% superior a la de abril-junio y que se explica principalmente por la fortaleza de la siderúrgica en el mercado estadounidense, donde su negocio descansa sobre los hombros de su filial North American Stainless (NAS).

Como ya se ha avanzado, el resultado es bueno pese al contexto y así lo ha destacado en un comunicado el consejero delegado de la firma, Bernardo Velázquez, al destacar la «solidez» de la estrategia de la compañía pese a la «persistente debilidad de la demanda».

No obstante, en relación a esto último hay matices. En la división de inoxidable, por ejemplo, la actividad en Estados Unidos mostró un comportamiento más estable frente a un mercado europeo que continúa requiriendo prudencia.

Tras la presentación de estas cuentas la firma ha caído un 2,24% en el Ibex, un descenso que cabe imputar a la preocupación por la evolución del mercado europeo y el aumento de la deuda del grupo (174 millones más).

En el Viejo Continente, no obstante, la empresa cuenta con el viento de cola que le ofrecen el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y las nuevas medidas de defensa comercial, que permitieron que las importaciones se redujeran un 42% en los nueve primeros meses, aunque la recuperación del consumo local es más lenta de lo deseado.

La división de Aleaciones de Alto Rendimiento (HPA), por su parte, reflejó un comportamiento desigual: mejora en sectores como el aeroespacial y las turbinas de gas para generación eléctrica, frente a una demanda débil en el segmento de petróleo y gas y la industria química.

Con todo, y como ya se ha avanzado, la deuda financiera neta de la firma se situó al cierre de septiembre en 1.535 millones de euros, lo que representa un aumento de 174 millones respecto al trimestre precedente, uno que la compañía justifica por la subida de 152 millones en el capital circulante de explotación y a la retribución al accionista, a la que destinó 77 millones en el trimestre y 155 millones de euros en el conjunto del año.

De cara al cuarto trimestre de 2026, la actividad del sector inoxidable podría verse afectada por la habitual estacionalidad de finales de año en Estados Unidos, pero a pesar de ello la empresa prevé una bajada del capital circulante que se traducirá en una reducción de la deuda financiera neta al cierre del ejercicio.