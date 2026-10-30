Detenido otro menor por ser uno de los cabecillas de Blocus que organizan saqueos en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra han detenido este jueves por la noche en el municipio barcelonés de San Sadurní de Noya a otro menor, de 17 años, perteneciente a la organización Blocus, el grupo vinculado al vandalismo y los saqueos producidos en Barcelona la semana pasada. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Según las autoridades, el joven difundió enlaces de acceso al grupo, así como recomendaciones sobre qué material y objetos llevar a los lugares indicados. Los informes apuntan también a que el chico aconsejó acerca de «cómo evitar ser detenido» y de la «autoprotección» ante los agentes, y a que «habría incitado a otros participantes a tomar parte en acciones violentas». También el investigado habría empleado los medios de mensajería para «organizar y coordinar actos de saqueo, desórdenes públicos y acciones de incitación a la violencia contra efectivos policiales».

Detenim un menor, a Sant Sadurní d’Anoia, per la seva participació en un canal BLOCUS Barcelona des d’on organitzava i coordinava els actes de saqueig i desordres públics del dissabte 24 d’octubre. Incitava altres persones a actuar violentament i proposava llocs per saquejar. https://t.co/D1S72J0GQK — Mossos (@mossos) October 30, 2026

Illa asegura que «no habrá impunidad»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, acerca de esta nueva detención, ha afirmado que «no habrá impunidad frente a la violencia». El mandatario ha declarado en sus redes sociales que actuarán «con determinación para que todo el que comete un delito asuma sus consecuencias».

Blocus, que ha sido fomentado en los canales de Telegram, WhatsApp y TikTok, publicó códigos QR en los que se daban órdenes para cómo actuar en las manifestaciones de Barcelona. El grupo alentó a provocar los disturbios en la ciudad condal y ahora es una amenaza para las distintas ciudades de España por Halloween. Esta festividad favorecería a los asaltantes, ya que podrían aprovechar las vestimentas de la celebración para cubrirse los rostros.

En las últimas horas se han compartido por internet numerosas advertencias de estas posibles revueltas vandálicas. De hecho, locales ubicados en el centro de Madrid ya están protegiendo sus zonas acristaladas, emulando a París. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha exigido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que garantice la seguridad en las calles y el despliegue policial.