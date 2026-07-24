Acerinox gana 77 millones de euros hasta junio y deja atrás las pérdidas de hace un año

Acerinox ha obtenido un beneficio neto de 77 millones de euros en el primer semestre del año, frente a las pérdidas de 18 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la continuada solidez del negocio en Estados Unidos y el cambio de tendencia registrado en el mercado europeo, informó la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del fabricante de acero ascendió a 271 millones de euros en el periodo de enero a junio, un 27% superior al del mismo periodo de 2025.

La producción de acería durante los primeros seis meses de 2026 ascendió a 1,03 millones de toneladas, un 2% más respecto al primer semestre de 2025), mientras que la facturación se situó en 2.966 millones de euros (-3%) por el mix de productos.

Durante el semestre, el flujo de caja operativo del grupo fue de 43 millones de euros, marcado por el incremento del capital circulante de explotación por valor de 146 millones de euros, debido a la mayor actividad e incremento de los precios de las materias primas.

Asimismo, las inversiones de Acerinox ascendieron a 148 millones de euros y el grupo situó su deuda financiera neta en los 1.361 millones de euros al cierre de junio.

El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, consideró que los resultados del segundo trimestre «confirman un claro punto de inflexión y demuestran la capacidad de recuperación y la solidez de la compañía, mostrando una significativa mejoría respecto a los datos del primer trimestre».

«Nuestra posición en el mercado norteamericano sigue siendo el gran motor de nuestra rentabilidad, mientras que en Europa destaca especialmente el cambio de tendencia impulsado por las nuevas medidas regulatorias», añadió al respecto.

Mejora del EBITDA

Con estas cifras a mitad de año y apoyado en la solidez del negocio en Estados Unidos y la progresiva mejoría en el mercado europeo, Acerinox señaló que prevé que el Ebitda del tercer trimestre de 2026 sea ligeramente superior al del segundo trimestre, a pesar de la estacionalidad y las paradas programadas de mantenimiento.

En lo que respecta al mercado de acero inoxidable, la compañía indicó que, aunque la demanda final permaneció contenida, las importaciones en Europa cayeron un 31% en el semestre.

Sinergías

Por otra parte, en el segundo año tras la adquisición de Haynes, el grupo acumula más de 16 millones de dólares (unos 14 millones de euros) en sinergias.

Además, avanza en el plan de inversión estratégica de 200 millones de dólares (unos 175 millones de euros) para potenciar la plataforma de productos largos y de alta especialización en Estados Unidos con horizonte 2028.

Asimismo, el programa de excelencia operativa Beyond Excellence incorporó 29 millones de euros en la primera mitad del año. Con un acumulado de 112 millones de euros, la compañía ha alcanzado ya el 93% de su objetivo trienal aumentado a 120 millones de euros de mejora recurrente de Ebitda.