Acerinox ha abierto la puerta este lunes a una posible salida a Bolsa en Estados Unidos (EEUU) dado el crecimiento que está experimentando la empresa. De hecho, la siderúrgica estima que su Ebitda va a crecer en alrededor de 500 millones adicionales en el próximo ejercicio, dado que está «sorteando muy bien» la guerra de Irán. Con todo, la mercantil ha reconocido haber sufrido parcialmente su impacto, pero se muestra atenta a su evolución.

En concreto, la compañía ha desvelado estos puntos en una rueda de prensa celebrada antes de su junta general de accionistas, la cual tendrá lugar este miércoles. En ella, Acerinox ha desgranado sus proyecciones, entre las que se encuentra el potencial de Ebitda de 300 millones en crecimiento orgánico.

Este crecimiento vendría derivado de sus proyectos en curso (como NAS y Haynes Internacional, adquirido el pasado noviembre de 2024). A ello se suman unos 68 millones por las sinergias (en 2025, se logró el objetivo de 12 millones, y se espera llegar a 23 millones en 2026) y 120 millones por su plan Beyond Excellence 2024-2026 (tras haber logrado el 83% del objetivo de ahorro de 100 millones de euros en Ebitda en los dos primeros años).

Por otro lado, la empresa apunta a un potencial de crecimiento del Ebitda de 500 millones de euros. El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Vázquez, califica este augurio de «buenísima noticia» y observa un futuro «ilusionante», lo que atribuye a la compra e integración de empresas «muy buenas» y a la diversificación geográfica y de productos.

Futuro de Acerinox y salida a Bolsa

De esta forma, la compañía española admite que sigue barajando una salida a Bolsa en EEUU, aunque dice no darse plazos concretos. «Estamos contemplando todas las alternativas y esa es una alternativa, la posibilidad de sacar a la Bolsa el perímetro americano», concede el presidente de Acerinox, Carlos Ortega.

Si la comparación entre EEUU y Europa se equilibra, esto «no será necesario» ni tendrá «sentido», pero «hoy por hoy la Bolsa americana es muchísimo más profunda», hay más liquidez y los inversores son capaces de valorar mejor sus fortalezas, sostiene.

«Pensamos que el mercado americano refleja mejor las fortalezas de una compañía como la nuestra allí», añade Ortega, que admite que la opción «lógica» sería hacerlo desde NAS y que descarta ponerse plazos, ya que sería «un error».

En cuanto al conflicto en Oriente Medio, originado por la guerra de EEUU e Israel en Irán, Velázquez apunta que el año y el contexto son «complejos», que el mundo «está cambiando» y que hay «incertidumbre» en los mercados, pero afirma que ni ahora ni con los sucesos geopolíticos anteriores la empresa ha experimentado «ninguna disrupción» en la cadena de suministro.

«Estamos sorteando muy bien el conflicto en Irán», gracias a la diversificación, sostiene. A pesar de ello, el impacto negativo en el Ebitda ha sido de 2 millones de euros en el primer trimestre y la empresa espera «un mayor impacto» en el segundo si continúa el conflicto. Cualquier noticia buena (como una declaración de paz en Ucrania o Irán) «va a tirar hacia arriba nuestro mercado», aventura.