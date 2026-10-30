Moeve ganó en el tercer trimestre 676 millones de euros, lo que representa triplicar sus beneficios con respecto al mismo período del año anterior. La compañía energética ha multiplicado sus beneficios hasta septiembre, pasando de 472 millones de euros en 2025 a 1.134 millones de euros.

Entre las áreas de mayor crecimiento de los ingresos de Moeve, destaca el refino. Moeve ha pasado de tener un margen de 9,2 dólares por barril de petróleo durante el tercer trimestre de 2025, cuando los precios oscilaban en torno a 60 dólares de crudo, a registrar durante este verano 26,8 dólares por barril, con el Brent por encima de los 90 dólares la mayor parte del trimestre.

El resultado bruto (ebitda) también se ha disparado. Durante el tercer trimestre, el ebitda de Moeve ascendió a 1.231 millones, tres veces más que los 459 millones del verano de 2025.

El aumento de los beneficios ha aparejado un incremento de las inversiones. Durante los nueve primeros meses, Moeve ha inyectado en inversiones 885 millones de euros, un aumento del 17%. Dentro de los proyectos, destaca el inicio de la construcción del valle del hidrógeno en Andalucía, la mayor red de instalaciones de producción de este elemento de Europa.

El flujo de caja libre se ha incrementado en el trimestre hasta los 600 millones de euros frente a los 225 millones de hace un año. En el conjunto de lo que llevamos de año, la entrada neta de tesorería asciende a 864 millones frente a los 362 millones de 2025.